Kaos v Neaplju! Nogometaši so po zmagi raje počakali v Torinu.

Napoli prepričan v naslov, na katerega čaka že 28 let

Po zmagi na nedeljskem derbiju nad Juventusom na njegovem štadionu z 1:0 je klub iz mesta z najbolj norimi nogometnimi navijači v igri za naslov italijanskega prvaka, na katerega čaka že 28 let. Takoj po veliki zmagi je v Neaplju in tudi na tamkajšnjem letališču zavladal tak kaos, da so povratek nogometašev Napolija iz Torina iz varnostnih razlogov prestavili.

Norišnica v Neaplju takoj po zmagi v Torinu:

AMAZING scenes in Napoli right now!!



Imagine if they win it!! pic.twitter.com/eKCVaelF9G — ForzaItalianFootball (@SerieAFFC) April 22, 2018

Nobody's making it into work tomorrow pic.twitter.com/eznZqSYJnK — ItalianFootballTV (@IFTVofficial) April 22, 2018

Ko je po podaji Joseja Callejona v 90. minuti nedeljskega velikega derbija 34. kroga italijanskega prvenstva v Franciji rojeni senegalski reprezentant Kalidou Koulibaly zatresel mrežo legendarnega Gianluigija Buffona, priznani italijanski sodnik Gianluca Rocchi pa je malo za tem označil konec tekme, je na ulicah Neaplja začelo noreti staro in mlado.

Italijanski mediji pišejo o tem, da v največjem mestu na jugu Italije v ponedeljek ne bo delal nihče in verjetno ob tem malce pretiravajo, a ne preveč. Ljudje so takoj po tekmi odšli na ulice, z balkonov je bilo videti ognjemete po celem mestu, več tisoč navijačev pa se je zbralo tudi na letališču Capodichino, da bi pričakali svoje nogometne junake.

Šlo je celo tako daleč, da so let moštva iz Torina po tekmi prestavili, saj so se odgovorni zbali, kako bi se ekipa sploh lahko prebila čez množice tisočih evforičnih navijačev.

Navijači na letališču v Neaplju:

Outside the airport in Naples right now. 💙😍🔥 #JuveNapoli pic.twitter.com/mMWI7pZtkG — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) April 23, 2018

Neapeljčani, ki so v zadnjih letih vseskozi pri vrhu, a nikoli ne na njem, so prepričani, da jim lahko tokrat uspe in bodo izpolnili sanje, ki jih zasledujejo že 28 let.

Nazadnje jih je do naslova leta 1990 popeljal Diego Maradona, ki ob obisku Neaplja tam še danes povzroči pravcati kolaps.

Napoli v italijanskem prvenstvu v zadnjih petih letih:

Sezona 2016/17: 3. mesto

Sezona 2015/16: 2. mesto

Sezona 2014/15: 5. mesto

Sezona 2013/14: 3. mesto

Sezona 2012/13: 2. mesto

Da so navijači v Neaplju res nori na nogomet, pa bi ob Argentincu znali marsikaj povedati tudi nekateri nogometaši, ki so na štadionu San Paolo navduševali v zadnjih letih.

Nekateri med njimi so govorili celo o tem, da so treninge in tekme zapuščali tudi v prtljažnikih svojih avtomobilov, da bi se izognili evforičnim množicam navijačev.

Po zmagi se je oglasil tudi Diego Maradona:

Optimisti tudi zaradi tega, ker Juventus čaka veliko težje delo

Kakorkoli že, po zmagi nad Juventusom, ki je po sredinem remiju v Crotoneju in porazu proti Napoliju v petih dneh izgubil pet točk in poskrbel, da bo zaključek italijanskega prvenstva še kako vroč, so v Neaplju zelo optimistični.

Toliko bolj so Neapeljčani prepričani v tako želen naslov zaradi tega, ker imajo ob točki zaostanka do konca prvenstva veliko lažji razpored kot Juventus.

Navijači Napolija so po veliki zmagi v Torinu evforični. Foto: Reuters

Ta bo že naslednji konec tedna gostoval v Milanu pri Interju Samirja Handanoviča, ki se krčevito bori za ligo prvakov, vmes odigral finale italijanskega pokala proti Milanu, in moral do konca prvenstva še v goste k trenutno tretjeuvrščeni Romi. Tudi ona se poteguje za ligo prvakov.

Medtem Napoli čakajo nasprotniki, razvrščeni od 8. do 17. mesta.

Juventus do konca prvenstva:

Inter v gosteh (trenutno na 5. mestu)

Bologna doma (11.)

Roma v gosteh (3.)

Hellas Verona doma (19.)

Napoli do konca prvenstva:

Fiorentina doma (9.)

Torino v gosteh (10.)

Sampdoria doma (8.)

Crotone v gosteh (17.)

Nogometaši evforični, trener miri strasti

Maurizio Sarri umirja evforijo. Foto: Reuters "Napoli je vedno verjel! Vedeli smo, da bo težko, a smo naredili vse, da bi nam uspelo. Na koncu nam je," je po tekmi povedal veliki junak Napolija v Torinu Kalidou Koulibaly.

"Navijači so nas v zadnjih dneh podžgali in nam dali vedeti, da verjamejo v nas. Juventus je zelo dober, a tokrat smo pokazali, da se bomo borili za naslov. Vedno smo verjeli vanj. Borili se bomo do zadnjega!" je po veliki zmagi bojevito sporočil branilec, ki je zabil že peti prvenstveni gol sezone.

"Devet let nismo zmagali tukaj, zdaj nam je uspelo. Že zdaj vem, da bo v Napoliju kaos," je v Torinu govoril Lorenzo Insigne in pravilno napovedal dogajanje v mestu nekaj sto kilometrov južneje.

"Verjeli smo, delali trdo in vedeli, da nič ni nemogoče. Borili se bomo do konca," je še povedal eden izmed boljših posameznikov trenerja Maurizia Sarrija. Tudi on je po zmagi vesel, a vseeno veliko bolj umirjen.

Nogometaši Napolija so prepričani, da lahko osvojijo prvi naslov italijanskega prvaka po letu 1990. Foto: Reuters

"Ni bilo vse perfektno. Naredili smo nekaj napak," je najprej povedal trener, ki je na klopi Napolija od leta 2015 in ga je najprej popeljal do drugega, v prejšnji sezoni pa še do tretjega mesta v prvenstvu, v katerem je v zadnjih šestih letih vselej slavil Juventus. Ta je do zdaj zbral rekordnih 34 naslovov. Napoli ima dva.

"Uživam v veliki zmagi. Osvojiti tri točke na štadionu Juventusa je nekaj posebnega. Predvsem za naše sijajne navijače, ki so nam tudi tokrat pomagali do zmage," je nadaljeval Sarri, ki kljub vsemu umirja strasti in ne želi govoriti preveč o naslovu.

"Juventus je še vedno pred nami. Rastemo iz tekme v tekmo, a počasi. Še vedno smo zadaj," je dejal 59-letni trener, ki do zdaj nikoli ni vodil največjih italijanskih klubov. Če bo z Napolijem šel do konca, ni dvoma, da bo na njegov naslov prišla ponudba kakšnega izmed njih …

Še en udarec za Juventus

Giorgio Chiellini se je poškodoval. Foto: Reuters Ne samo, da so izgubili tri točke in si močno otežili pohod na novo prvenstveno lovoriko, nogometaši Juventusa so na tekmi proti Napoliju najverjetneje do konca sezone ostali brez stebra obrambe Giorgia Chiellinija.



Izkušeni italijanski branilec je moral na derbiju z igrišča že po desetih minutah igre, saj si je poškodoval koleno. Nekateri italijanski mediji poročajo o tem, da je sezona zanj že končana.



"Skorajda zagotovo ga ne bo na tekmi proti Interju naslednji teden," je po tekmi o njem povedal trener Juventusa Massimiliano Allegri.