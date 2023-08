Kaos, ki je skazil spektakel v Mariboru in razhudil Turke. Kaj se je zgodilo?

Povratna tekma 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo med Mariborom in Fenerbahčejem je minila v spektakularnem vzdušju. Obračun, na katerem ni manjkalo svetovno znanih nogometnih imen, si je ogledalo več kot 10 tisoč gledalcev, med njimi ni manjkalo navijačev Fenerbahčeja. Sredi drugega polčasa pa je sledil dogodek, po katerem so se začeli neprijetni prizori na tribunah, več kot 30-minutna prekinitev, prisilen odhod gostujočih navijačev in nezadovoljstvo turškega velikana, ki je odmevalo v izjavi za javnost. Turki so prepričani, da je do nenačrtovanega izbruha strasti in kaosa na tribunah privedla kraja navijačev Maribora.

Ljudski vrt že dolgo ni gostil tako eminentnega tekmeca, polnega znanih nogometnih imen. Fenerbahče ima zvezdniško zasedbo, katere tržna vrednost sega skoraj do 200 milijonov evrov. Turški velikan je z njihovo pomočjo dokazal, da je boljši od Maribora.

Prvo tekmo v Istanbulu je dobil s 3:1, na povratni, ki pa je postregla z nepričakovanimi vložki in se podaljšala za več kot 30 minut, pa je zmagal s še bolj prepričljivim rezultatom. Bilo je 3:0, vijolice, ki so v prvem polčasu zapravile najstrožjo kazen, so iz Evrope izpadle brez častnega zadetka, a bolj kot o mojstrovinah zvezdnikov Fenerbahčeja se je po dvoboju govorilo o navijaških obračunavanjih, zaradi katerih je sledila dolga in mučna prekinitev.

Fotogalerija tekme v Mariboru, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

Sredi drugega polčasa so turški navijači besno vdrli proti igrišču in vzhodni tribuni, ravno tam, kjer je družinski sektor in spremljajo nogometne dvoboje tudi najmlajši gledalci. Občinstvo se je čudilo vdoru privržencev Fenerbahčeja, ki so bili pred tem zelo glasni, a so stiskali pesti v mejah dovoljenega vedenja.

Pozneje, neuradnih informacij za tovrstno početje Turkov ne manjka zlasti na družbenih omrežjih, pa je navijačem Fenerbahčeja ''počil film''. Vse skupaj naj bi zakuhala poteza domačih navijačev, ki so jim odvzeli zastavo. Preoblečeni naj bi bili v varnostnike, dokopali so se do sektorja z gostujočimi navijači, nato pa sneli in si prisvojili izobešeno zastavo ter odšli na vzhodno tribuno.

Besne privržence Fenerbahčeja so sredi drugega polčasa mirili nogometaši, med njimi tudi slovenski reprezentant Miha Zajc. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ko so to videli navijači Fenerbahčeja, so ponoreli, kopica jih je preskočila ogrado in vdrla proti igrišču ter vzhodni tribuni. Vse skupaj se je dogajalo v neposredni bližini družinskega sektorja, tako da je bilo veliko otrok, ki so spremljali obračun s starši, deležnih nič kaj prijetne promocije napovedanega nogometnega spektakla. Turki naj bi pozneje le dobili nazaj svojo zastavo, dvoboj, ki je bil zaradi nemilih prizorov na tribunah prekinjen za več kot pol ure, pa se je nadaljeval šele takrat, ko so gostujoči navijači zapustili tribune.

MARIBOR TARAFTARLARININ SEBEP OLDUĞU TRİBÜN OLAYLARI HAKKINDA



Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır.



Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde… pic.twitter.com/7NDDIIZQOl — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 17, 2023

Na sporne dogodke so se odzvali pri Fenerbahčeju in v izjavi za javnost poudarili, kako navijaških obračunavanj zagotovo ne bi prišlo, če jih ne bi izzvali navijači Maribora. "Prišli so do naših navijačev in ukradli transparent. Proti slovenskim navijačem, ki so povzročili ta incident, so posredovale policijske enote, a to ni bilo dovolj. Naši navijači so se odzvali s tem, da bi pridobili nazaj transparent, nato pa so bili nepravično izgnani s stadiona," so zapisali pri enem od največjih turških nogometnih klubov, ki ga v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo čaka spopad z nizozemskim Twentejem.

Fenerbahče je še dodal: "Podrobno bomo spremljali dogajanje pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) v zvezi z dogodkom, ki so ga povzročili navijači Maribora." S tem so gostiteljem pokazali, kdo je odgovoren za navijaško obračunavanje, ki je do takrat mirno tekmo zaznamovalo z incidentom.