Kaos v Argentini: sodnik po zadetku Riverja pokazal sedem rdečih kartonov!

Potem ko je Miguel Borja na stadionu Monumental malo pred zadnjim sodnikovim žvižgom zadel enajstmetrovko za zmago River Plata nad Boco Juniors, je na superclasicu izbruhnil kaos. Po provokacijah je prišlo do 15-minutnega prerivanja igralcev obeh moštev, sodnik Dario Herrera pa je izključil šest nogometašev in trenerja Boce Jorgeja Almirona.

Sodnik je izključil po tri igralce vsake ekipe, potem ko je izbruhnil pretep kmalu po odločilni enajstmetrovki za zmago Riverja. Posredovati so morali varnostniki ter pripadniki posebnih policijskih enot, da so končno ločili ekipi, ko so se stvari umirile, pa je Dario Herrera podelil sedem rdečih kartonov.

Kako je zavrela kri med nogometaši velikih rivalov:

Here’s the seven minutes of carnage in the Superclásico from River Plate’s Miguel Borja scoring the winning penalty against Boca Juniors to the full on melee afterwards. 👊🏼 pic.twitter.com/kNebp7tSXA — Roberto Rojas (@RobertoRojas97) May 7, 2023

Rivalstvo med kluboma argentinske prestolnice Boca in River je legendarno. Zaradi varnosti in možnosti nasilnih spopadov gostujoči navijači ne smejo obiskovati nogometnih iger v Argentini, nekaj je sicer izjem. Tokrat je bilo na stadionu 83.000 navijačev Riverja, ki po zmagi ostaja na vrhu prvenstvene lestvice.

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters Leta 2018 so morali finale med Boco in Riverjem v pokalu libertadores iz varnostnih razlogov celo prestaviti v Madrid, potem ko so avtobus, ki je prevažal nogometaše Boce, na poti do stadiona napadli navijači Riverja.