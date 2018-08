Kaj se dogaja na Reki? Navijači se bojijo, da bo Kek odšel.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Matjaža Keka do srede ne bo na Reko, zdaj pa so se pojavile govorice, da utegne oditi za vedno.

Foto: Sportida

Reški Novi list piše, da je dan po nedeljskem remiju v tekmi 5. kroga hrvaškega prvenstva proti Puli (3:3) trenerju Rijeke Matjažu Keku počil film. Dan za tem je zapustil klub in nogometašem dal prosto do srede dopoldne. Pojavljajo se celo informacije, da se na Reko ne bo več vrnil.

Rijeka je v nedeljo pred domačimi navijači le remizirala proti Puli in zapravila dve točki, potem ko je gol za 3:3 prejela v 82. minuti.

Po tej tekmi je bil Matjaž Kek besen kot ris in se jezil predvsem na nogometaša Roberta Punčeca. Branilca, ki je sodeloval pri vseh treh golih gostov.

Bolj kot zaradi slabe igre ga je razjezilo dejstvo, da je nekdanji mladi hrvaški reprezentant na trenerjeve opazke o tem, da bi moral biti bolj zbran, odzval neprimerno. Zato se 26-letnemu branilcu obeta klubski suspenz.

Še dodatno je slovenskega trenerja, ki iz leta v leto ostaja brez nosilcev igre, razjezila novica o tem, da bo ostal brez še enega.

Po vezistu Filipu Bradariću, ki je za pet milijonov evrov prestopil v Cagliari, branilcu Josipu Elezu, ki je za pol manj denarja odšel v Hannover, in še nekaterih nogometaših bo Rijeko očitno zapustil še branilec Dario Župarić, ki za tri milijone evrov bojda odhaja v belgijski Anderlecht.

Pri Rijeki je v zadnjih dneh zelo pestro. Kaj sledi? Foto: Vid Ponikvar

Po ponedeljkovem treningu je zapustil Rujevico

"Moramo se pogovoriti in sprejeti nekatere odločitve, ki so v interesu kluba. Nekatere stvari moramo rešiti," je takoj po nedeljski tekmi povedal Kek, ki je v ponedeljek dopoldne z nogometaši opravil regeneracijski trening, po njem sestankoval z vodilnimi ljudmi kluba in potem zapustil Rujevico.

Vrnil naj bi se v sredo, a medtem so se po Reki pojavile govorice, da se lahko zgodi tudi scenarij, po katerem bi nekdanji selektor Slovenije, ki je tudi na Reki med navijači zelo priljubljen, zapustil klop Rijeke.

Pri Rijeki za zdaj teh govoric še niso zanikali.

Samo igra, da bi zbudil moštvo pred derbijem?

Ni se sicer zgodilo prvič, da se je Kek odzval na samosvoj način. Podobnih manevrov je bilo na Reki že kar nekaj, spomnimo pa se, da se je znal na podoben način odzvati tudi v času, ko je bil slovenski selektor, tako da so boljši poznavalci njegovega značaja in dela mirni, a nikoli se ne ve …

Rijeko, ki je po petih prvenstvenih krogih s tremi zmagami in dvema remijema na drugem mestu lestvice, sicer ta konec tedna čaka veliki derbi. Gostovala bo pri vodilnem Dinamu, ki ima na prvem mestu dve točki več.

Mariborčan je maja lani na Rujevici proslavil zgodovinski naslov državnega prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na Reki je v šestih letih in pol delal čudeže

Kek na klopi Rijeke sedi od februarja 2013, v tem času pa ji je prinesel zgodovinski prvi naslov hrvaškega državnega prvaka, dvakrat pa se je z njo veselil tudi zmage v pokalnem tekmovanju. Ob tem je Rijeko kar trikrat popeljal do zgodovinskih evropskih podvigov, trikrat je namreč zaigral v skupinskem delu lige Europa.

V tej sezoni je iz Evrope izpadel presenetljivo hitro, v 3. krogu kvalifikacij za ligo Europa je bil od RIjeke (1:1 in 0:1) uspešnejši norveški Sarpsborg.