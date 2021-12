"Kaj pa pričakujete, če pa sodi nekdo, ki je bil vpleten v prirejanje izidov?"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Bayern München je največji nemški derbi z Borussio Dortmund v gosteh dobil s 3:2. Tekme je zdaj dobila še tretji polčas. Nemška zveza DFB je sprožila preiskavo, ker je nogometaš Borussie Jude Bellingham po tekmi ostro napadel sodnika Felixa Zwayerja.

"Lahko pogledamo veliko odločitev na tej tekmi. Kaj pa pričakujete, če največjo tekmo v Nemčiji sodi nekdo, ki je že bil vpleten v škandal prirejanja izidov?" je po tekmi dajal za kanal Viaplay. Bellingahma je najbolj razburilo dogajanje ob odločilnem golu, ko je sodnik po ogledu posnetka posredovanje domačega branilca Matsa Hummelsa ocenil kot igranje z roko in dosodil enajstmetrovko, ki jo je Robert Lewandowski spremenil v gol za 3:2.

Nemška zveza zdaj namerava vprašati 18-letnega angleškega nogometaša, kaj je mislil s to pripombo, disciplinska komisija pa bo nato odločila, ali obstajajo razlogi za kazen.

Kot pojasnjujejo, je ozadje pripombe vloga Zwayerja kot 23-letnega stranskega sodnika, ki je bil vpleten v afero Robert Hoyzer. Slednji je pred leti dobil zaporno kazen zaradi prirejanja izidov, Zwayer pa je bil suspendiran za šest mesecev, ker je vedel za njegovo početje, a ga ni prijavil. Nikoli pa mu niso dokazali, da bi bil sam vpleten v nečedne posle.

V Dortmundu so zatrdili, da bodo podprli svojega igralca. "Kar je rekel, ni narobe, čeprav mu tega ne bi bilo treba reči. To so čustva 18-letnika. Nikogar ni užalil, le povedal je dejstvo," je o tej temi dejal direktor Borussie Hans-Joachim Watzke.