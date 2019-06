Paragvaj zapravil dva zadetka prednosti

Katarci so po zaostanku z 0:2 ob koncu izenačili in osvojili točko proti Paragvaju.

V soboto se je na štadionu v Morumbiju v Sao Paulu začelo 49. južnoameriški pokal, ki ga bo konec z velikim finalom 7. julija na kultni Maracani v Riu de Janeiru. Paragvajci so proti Katarju vodili z 2:0, a je slednji z dvema zadetkoma v desetih minutah drugega polčasa izenačil in iztržil točko. V noči na nedeljo sta igrali Kolumbija in Argentina, na koncu so z 2:0 slavili Kolumbijci.

Zadetka Rogerja Martineza in Duvana Zapataste v zadnjih 20 minutah tekme sta Kolumbiji prinesla prvo zmago nad Argentino v zadnjih 20 letih. Poraz proti Kolumbiji je bil njihov prvi na prvenstvu po letu 2007, ko so v finalu Cope Americe izgubili proti Brazilcem. Sicer so trikrat (proti Urugvaju in dvakrat proti Čilu) izgubili šele po enajstmetrovkah, ki uradno štejejo kot remi.

Messi: Seveda nismo želeli tako začeti turnirja

"Seveda smo zagrenjeni. Vsaj v drugem polčasu smo si ustvarili nekaj priložnosti," je po porazu dejal 31-letni kapetan Argentine, ki se je po razočaranju na lanskem mundialu že poslovil od dresa z državnim grbom, a si je nato premislil.

"Seveda nismo želeli tako začeti turnirja, a zdaj moramo dvigniti glave. Vsakič, ko izgubiš, ti je težko. A zdaj moramo misli usmeriti proti naslednjemu tekmecu," je še dejal Messi.

Brazilci v noči na soboto boljši od Čila

Na uvodni tekmi sta se med sabo pomerili reprezentanci Brazilije in Bolivije. Brazilci so slavili s 3:0. Brazilci so prvenstvo začeli tako kot so si želeli, z zmago. Na uvodni tekmi je bil v domači ekipi najbolj razpoložen Philippe Coutinho, ki je dvakrat zadel nasprotnikovo mrežo. Prvi gol je v 50. minuti dosegel z enajstih metrov, tri minute pozneje pa še iz igre. Strelec tretjega gola je bil Gremio Everton. Ta je zadel v polno v 85. minuti.

Nastopa 12 reprezentanc, med njimi tudi Argentina z Lionelom Messijem

Na letošnjem južnoameriškem pokalu nastopa 12 reprezentanc, med njimi sta dve povabljenki iz Azije. Japonska in Katar, ki je letos osvojil naslov azijskega prvaka in bo prihodnje leto gostil svetovno prvenstvo.

Rekorder je Urugvaj s 15 naslovi, na zadnjih dveh prvenstvih pa je zmagal Čile. Argentina je ob zadnjih dveh nastopih obakrat prišla do finala, a obakrat z Lionelom Messijem, za katerim so že štirje izgubljeni finali velikih tekmovanj, izgubila po enajstmetrovkah. Zvezdnik Barcelone in Argentine bo na delu ponoči, ko mu bodo nasproti stali Kolumbijci.

