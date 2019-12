Podvig španskega "dedka", ki je zasenčil Messija in razveselil Oblaka

V soboto je Lionel Messi na svojem Camp Nou navijačem Barcelone ponosno razkazoval šesto zlato žogo, ki jo je prejšnji teden dobil na gala prireditvi France Football v Parizu, in rekordno nagrado za najboljšega na svetu proslavil v svojem slogu. S spektakularno predstavo proti Mallorci, ki jo je pospremil s tremi goli v mreži Mallorce pri zmagi Barcelone s 5:2. Navdušujoče, a nič takšnega, česar od Argentinca ne bi bili vajeni. V španskem prvenstvu je prišel še do 54. hat-tricka in z njim na večni lestvici prehitel Cristiana Ronalda, ki je zabeležil enega manj.

Dan za tem pa je tudi Messija zasenčil nogometaš, ki v prvi španski ligi igra že celo večnost in je odigral 553. tekmo, dočakal pa šele prvi hat-trick v njej. Joaquin Sanchez, legendarni nogometaš Betisa, ki mu soigralci v Andaluziji pravijo kar "dedek", je proti do tega prvenstvenega kroga najboljši obrambi v ligi, ki je do gostovanja v Sevilli v 16 tekmah prejela vsega 9 golov, zabil kar tri gole. In to v prvih 20 minutah!

Jana Oblaka je postavil nazaj na vrh

Unai Simon je mesto vodilnega na lestvici na nagrado zamora v soboto prepustil Janu Oblaku. Foto: Getty Images Najprej je mrežo Unaija Simona, ki z Janom Oblakom bije bitko za nagrado zamora za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v ligi ob koncu sezone, premagal v drugi, potem v 11. in še 20. minuti za vodstvo Betisa s 3:0 in, kot se je izkazalo pozneje, tudi zmago s 3:2. Sploh prvo za Andaluzijce proti Baskom v zadnjih 11 medsebojnih tekmah. Končal je tudi niz treh zaporednih prvenstvenih zmag Athletica, ki je v tej sezoni presenetljivo dober in se bori za ligo prvakov, Betis pa je po tretji zmagi v nizu skočil na 11. mesto.

Simon je po treh žogah v njegovi mreži pri 12 prejetih zadetkih, s tem pa ga je na vrhu prehitel redni dobitnik nagrade za vratarja z najmanj prejetimi zadetki v zadnjih letih, slovenski reprezentant Oblak, ki je po petkovi ničli proti Villarrealu pri 11 prejetih zadetkih. Podviga več kot desetletje starejšega nogometnega kolega iz Španije se je torej zagotovo razveselil tudi on.

Ne samo v Španiji, postal je najstarejši v Evropi

Dovolj o nizih in drugih podatkih, Joaquinov podvig se je v središču pozornosti namreč znašel iz drugačnih razlogov. Kapetanu Betisa je hat-trick uspel pri 38 letih in 140 dneh starosti, s tem pa je postal najstarejši strelec treh golov na eni tekmi v zgodovini španske lige. Pred tem je bil rekorder legendarni Alfredo Di Stefano, ki je za Real Madrid leta 1964 tri tekme v španskem prvenstvu zabil, ko je bil star 37 let in 255 dni.

Ne samo v Španiji, Joaquin je postal rekorder vseh najboljših petih najboljših evropskih nogometnih lig. Pred tem je bil to Claudio Pizarro iz Peruja, ki je v Nemčiji hat-trick zabil, ko je bil star 37 let in 151 dni.

Najstarejši strelci hat-trickov v najboljših petih evropski ligah:

Prvenstvo Igralec Starost Španija Joaquin (Španija) 38 let in 140 dni Nemčija Claudio Pizarro (Peru) 37 let in 151 dni Anglija Teddy Sheringham (Anglija) 37 let in 146 dni Italija Silvio Piola (Italija) 37 let in 51 dni Francija Tony Cascarino (Irska) 37 let in 31 dni

Joaquin: Dvomim, da bom dočakal še kakšnega

"Škoda, da ni zadel še četrtič. Imel je priložnost, ki je bila še morda najlažja od vseh, a vseeno vsa čast. Spet je pokazal, da je kljub letom še vedno eden glavnih pri Betisu na in ob igrišču," je svojega junaka dneva hvalil trener Betisa Rubi.

Legendarni Španec je v 39. letu starosti prišel do prvega hat-tricka kariere. Foto: Reuters

"To je moj prvi hat-trick v karieri. Dvomim, da bom dočakal še kakšnega," pa je po sijajni predstavi povedal Joaquin, ki je trenutno pri šestih prvenstvenih golih, kolikor jih je zabil v celotni prejšnji sezoni. Pred tem je šest ali več prvenstvenih zadetkov v eni sezoni dosegel v daljni sezoni 2003/04. Lahko bi torej zapisali, da je kot vino. Starejši je, boljši je.

"Nikoli nisem bil golgeter, zato sem zelo vesel, ker mi je uspelo zabiti tri gole. Za nameček proti tako dobri ekipi, kot je Athletci Bilbao. Glede na to, koliko sem star, to ni bilo lahko," je od veselja žarel izkušeni krilni napadalec, tudi dolgoletni španski reprezentant. Za špansko izbrano vrsto je med letoma 2002 in 2007 zbral 52 nastopov, zabil pa štiri gole. Z njo je zaigral na dveh svetovnih in enem evropskem prvenstvu.

Popotovanje, ki se je končalo tam, kjer se je začelo

Za Betis je igral že leta 2002. Foto: Reuters



Na Apeninskem polotoku je preživel dve leti, v katerih je v 71 nastopih v prvi italijanski ligi zabil 7 golov in prispeval 13 asistenc, pred tremi leti pa se vrnil domov, si nadel kapetanski trak in hitro dokazal, da še vedno zna. Pogodbo z Betisom ima do konca te sezone, a glede na to, kako mu gre, je jasno, da si nogometnih čevljev verjetno ne bo sezul še nekaj časa. Joaquin je legenda Betisa, saj je prav v Sevilli začel svojo bogato nogometno pot. Je produkt mladinske šole Betisa, pri katerem je debitiral v članski konkurenci in potem zanj igral dolgih šest sezon. Potem je leta 2006 za takrat astronomskih 25 milijonov evrov prestopil v Valencio, pri kateri je ostal pet let, nato pa se leta 2011 preselil k takrat visokoleteči Malagi. Njen član je ostal dve leti, leta 2013 pa se prvič preselil izven španskih meja in okrepil Fiorentino.Na Apeninskem polotoku je preživel dve leti, v katerih je v 71 nastopih v prvi italijanski ligi zabil 7 golov in prispeval 13 asistenc, pred tremi leti pa se vrnil domov, si nadel kapetanski trak in hitro dokazal, da še vedno zna. Pogodbo z Betisom ima do konca te sezone, a glede na to, kako mu gre, je jasno, da si nogometnih čevljev verjetno ne bo sezul še nekaj časa.

V tem tisočletju je to uspelo samo še Cristianu Ronaldu

Pa še tale podatek, ki njegov podvig postavlja pod reflektorje – manj kot 20 minut, kolikor jih je potreboval za tri gole, je v tem tisočletju v prvi španski ligi potreboval le še petkratni najboljši nogometaš leta na svetu, Portugalec Ronaldo.

Če želi postati najstarejši strelec v zgodovini španskega prvenstva, bo moral vztrajati še dve leti. Foto: Getty Images

Pa je Joaquin postal tudi najstarejši strelec v zgodovini najboljšega, kar ponuja španski klubski nogomet? Ni. Za kaj takega bo moral vztrajati še vsaj dve leti in tudi zadeti. Legendarni dolgoletni akter španske lige Donato je namreč leta 2002 za Deportivo La Coruno zadel, ko je bil star 40 let in 138 dni.

Najstarejši strelci v la ligi:

Donato - 40 let in 138 dni

Cesar Rodriguez - 39 let in 279 dni

Alfredo Di Stefano - 39 let in 231 dni

Larbi Benbarek - 39 let in 124 dni

Ferenc Puskas - 38 let in 233 dni