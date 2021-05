Hajduk stavi na Šveda

Za 42-letnega Šveda bo to prvi tuji klub v njegovi karieri, pred Hajdukom je bil štiri leta in pol trener švedskega prvoligaša Norrköpinga. Pred tem je bil tudi selektor švedske reprezentance do 21 let in pomočnik pri Aiku iz Stockholma.

Goji napadalni stil igre

"Je moderen trener, ki goji napadalni stil. Na Švedskem se je izkazal pri delu z mladimi igralci, ki jim je vzdigoval igralne sposobnost in vrednost na trgu," so zapisali pri Hajduku, ki je v zadnjem hrvaškem prvenstvu zasedel četrto mesto in si s tem zagotovil nastop v drugem predkrogu novoustanovljene evropske konferenčne lige.

Hajduk, ki je v zadnjih letih doživel številne spremembe na trenerskem stolčku, a se na žalost številnih navijačev ni mogel približati dosežkom svojega največjega rivala, zagrebškega Dinama, je dobil tudi prvo okrepitev za novo sezono. Iz Hannovra se je v klub vrnil 27-letni Josip Elez, branilec, otrok dalmatinskega kluba, ki pa v Splitu še ni dobil prave priložnosti.

