Jan Oblak spet edini Slovenec na Fifinem seznamu nominirancev

Slovenski nogometni vratar Jan Oblak, ki nosi dres madridskega Atletica, je na skrajšanem seznamu nominirancev Mednarodne nogometne zveze (Fifa) za letno nagrado The Best. Zdaj bodo navijači prek spletnega glasovanja izbrali tri finaliste. Za najboljšega igralca je nominiran tudi lanski zmagovalec in rekorder, Argentinec Lionel Messi.