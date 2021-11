Noro, kaj je uspelo Janu Mlakarju na Hrvaškem!

Slovenski nogometni reprezentant Jan Mlakar je v sedmih nebesih. Napadalec splitskega Hajduka je le nekaj dni po tem, ko je postal novopečeni očka, na Hrvaškem odločil prestižni jadranski derbi. In to na kakšen način! Na Reki je potekal eden izmed najbolj razburljivih spopadov med Rijeko in Hajdukom v tem tisočletju, 23-letni Slovenec pa je praktično v zadnji sekundi, v osmi minuti sodnikovega podaljška popeljal Dalmatince v ekstazo. Zadel je za končnih 3:2 in veliko zmago Hajduka ter se razveselil enega največjih zadetkov v karieri.

V to, koliko pomeni jadranski derbi nogometašem Rijeke, bi lahko ogromno povedala slovenskega stratega Matjaž Kek in Simon Rožman. V prejšnjih letih sta popeljala reški klub do številnih lovorik, pri tem je izstopal zlasti Mariborčan, ki se ga je v Dalmaciji oprijel vzdevek strupa za Hajduk, med nogometaši (in navijači) Rijeke pa prevladuje mnenje, kako je vedno slajše premagati Splitčane kot pa zagrebški Dinamo, v zadnjem obdobju nespornega vladarja hrvaških nogometnih zelenic.

Ko je Kek vodil Rijeko proti Hajduku in se je na vedno prestižnem derbiju odločalo o tem, kdo je gospodar Jadrana, je bil skoraj nepremagljiv. Kek ni izgubili niti enkrat na gostovanju v Dalmaciji, v prestolnici Kvarnerja pa v dobrih petih letih zgolj enkrat! Podobno je Hajduk spravljal v zagato tudi njegov mlajši rojak Rožman, zlasti na Poljudu.

Vrhunci nedeljskega razburljivega jadranskega derbija na Reki:

Na tribunah tudi selektor Dalić

Med povabljenci je bil na častni tribuni reške Rujevice tudi Zlatko Dalić. Foto: Guliverimage Splitski velikan, ki je bil na Hrvaškem nazadnje prvak daljnega leta 2005, v zadnjem desetletju pa izgubil status drugega najmočnejšega hrvaškega kluba, saj ga na lestvici poleg zagrebškega Dinama prehitevata tudi Rijeka in Osijek, je na jadranskih derbijih pogosto zapravljal ugled.

Šele v zadnjih sezonah se je razmerje uspešnosti nekoliko spremenilo. Vsaj na Rujevici. Hajduk je prekinil črni niz in nanizal kar tri zmage v gosteh. Dvakrat je zmagal z 1:0, v nedeljo, ko je potekal jubilejni 100. jadranski derbi, pa v enem izmed najbolj razburljivih srečanj, kar sta jih ponudila Rijeka in Hajduk, s 3:2.

Tako se je Jan Mlakar prek socialnega omrežja Instagram zahvalil splitskemu klubiu za vsa darila, ki jih je prejela njegova hčerka. Na srečanju, ki si ga je v živo ogledal tudi hrvaški selektor Zlatko Dalić, je imel kaj za videti tudi njegov stanovski kolega pri Sloveniji, Matjaž Kek. Nastopili so namreč kar trije (občasni) slovenski reprezentanti. Pri Rijeki sta Adam Gnezda Čerin in Haris Vučkić začela od prve minute, pri gostih iz Splita pa je Jan Mlakar, ki je pred dnevi postal novopečeni očka in se splitskemu klubu javno zahvalil za vsa darila (medvedek, dres Hajduka in pa članska izkaznica hčerke), čakal na svojo priložnost na klopi za rezervne igralce.

Gostitelji so bili v prvem polčasu nevarnejši, najlepšo priložnost je zapravil prav Gnezda Čerin. Mladi zvezni igralec iz Idrije je z glavo nevarno streljal, a se je izkazal vratar Hajduka Lovro Kalinić. Ko se je že zdelo, da bosta goreča jadranska tekmeca odšla na počitek z neodločenim rezultatom, je prvi zvezdnik Hajduka Marko Livaja, pred dvema mesecema je v kvalifikacijah za SP 2022 zatresel tudi slovensko mrežo, ki jo je v Splitu branil Jan Oblak, popeljal Dalmatince v vodstvo.

Adam Gnezda Čerin je pri Rijeki že dolgo član udarne enajsterice. Foto: Guliverimage

To ni trajalo dolgo, kmalu po začetku drugega polčasa je Rijeko do zasluženega izenačanja popeljal nekdanji švicarski reprezentant Josip Drmić. Z asistenco se je izkazal Vučkić in dokazal, kako igra na Hrvaškem v vedno boljši formi.

Dišalo je po popolnem preobratu Rijeke ...

Ko so Rečani v 79. minuti z bele točke povedli z 2:1, je sledil delirij domačih navijačev. Zadišalo je po popolnem preobratu in dragoceni domači zmagi Rijeke, s katero bi poskočila na vrh hrvaškega prvenstva. To pa je bil vendarle račun brez krčmarja. Kmalu so najstrožjo kazen, tudi tokrat je sodnik upošteval pomoč VAR, dobili še gostje. Livaja je suvereno zatresel domačo mrežo, zdaj je zadišalo po remiju. Takrat je bil že v postavi Hajduka Mlakar, ki je vstopil v igro v 80. minuti (Gnezda Čerin je igro zapustil v 54. minuti, Vučkića pa je v 87. minuti zamenjal nekdanji napadalec Olimpije Issah Abass). Hajduk pa se ni zadovoljil le z izenačenjem. Krenil je po zmago, ki bi mu prišla še kako prav, saj je po rezultatski krizi sredi jeseni zaostal za tremi najboljšimi hrvaškimi klubi (Osijek, Rijeka in Dinamo).

Zadetek Jana Mlakarja za zmago s 3:2:

Gostje so zapravili kar nekaj priložnosti, najlepšo je imel nekdanji igralec Benfice Filip Krovinović, nato pa je sledil trenutek, ki ga ne bo Mlakar nikoli pozabil. Igrala se je že osma minuta, ko se je ob pravem trenutku znašel na pravem mestu in z neposredne bližine z neubranljivim udarcem z glavo matiral reškega vratarja. Navijači Hajduka so noreli od sreče, soigralci so že hiteli slovenskemu napadalcu v objem, ta pa sprva sploh ni mogel slaviti enega največjih zadetkov kariere, saj je po trku z gostujočim branilcem obležal v bolečinah. Ko so slednje minile, sodnik pa je vmes potrdil zadetek za 3:2 in le nekaj sekund pozneje odpiskal konec, se je začelo veliko slavje Dalmatincev.

Lestvica, hrvaško prvenstvo: 1. Osijek 15 tekem – 31 točk, 2. Rijeka 15 – 30, 3. Dinamo Zagreb 14 – 28, 4. Hajduk Split 15 – 27, 5. Lokomotiva Zagreb 16 – 22, 6. Gorica 16 – 22, 7. Šibenik 16 – 18, 8. Istra 15 – 15, 9. Slaven 16 – 13, 10. Hrvatski Dragovoljac 16 - 7

Marko Livaja je dosegel dva zadetka:

Mlakar je postal junak veličastne zmage, s katero so se splitski "bili" vrnili v igro za naslov, nekdanji napadalec Domžal in Maribora pa je prekinil več kot trimesečno strelsko sušo. To je bil njegov četrti zadetek, odkar je poleti sklenil dogovor s Hajdukom. Zanimivo je, da še vedno čaka na prvenec na splitskem Poljudu, saj je vse zadetke dosegel v gosteh. Dva proti zagrebški Lokomotivi, enega proti Gorici, zdaj pa je zadel še proti Rijeki, velikemu jadranskemu tekmecu, in poskrbel za še kako sladko zmago. Ta je postala še slajša, saj jo je Mlakar zagotovil prvič, odkar je postal srečni očka in s tem napovedal boljše čase. Tako za svojo kariero, v kateri navijači Hajduka od njega pričakujejo veliko zadetkov, kot tudi za sam splitski klub.

Hajduk je že tretjič zapored v hrvaškem prvenstvu premagal Rijeko v gosteh: