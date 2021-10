Lazio jo je zagodel prvaku Interju, navijači zaploskali Inzaghiju

Osmi krog serie A sta odprli Spezia in Salernitana vratarja Vida Belca, z 2:1 je zmagala prva in prekinila niz treh porazov. Lazio je v derbiju na Olimpicu po preobratu s 3:1 premagal Inter Samirja Handanovića. Črno-modri so tako doživeli prvi poraz v tej sezoni, v kateri jih vodi prav nekdanji strateg Lazia Simone Inzgahi. Sobotni spored bosta z večerno tekmo sklenila Milan in Verona. V nedeljo bomo spremljali "slovenski" obračun med Empolijem in Atalanto.

Branilec naslova Inter ni več neporažen. V 8. krogu je doživel prvi poraz. V Rimu je na gostovanju pri Laziu izgubil z 1:3. Čeprav mu je večji del srečanja kazalo imenitno, saj je v 12. minuti z bele točke zadel Ivan Perišić in povedel Milančane v vodstvo, pa je v drugem polčasu sledil preobrat ''nebeško-modrih''. Prvi strelec serie A Ciro Immobile je izenačil z najstrožje kazni, nato je Brazilec Felipe Anderson v 81. minuti popeljal gostitelje v vodstvo, srbski as Sergej Milinković-Savić pa je v sodnikovem podaljšku dokončno zapečatil usodo prvakov, za katere je vso tekmo branil Samir Handanović in zbral pet obramb.

Pozdrav trenerjev Interja Simoneja Inzaghija in Lazia Maurizia Sarrija. Foto: Reuters

Nekdanji strateg Lazia Simone Inzaghi je tako na prvem gostovanju proti nekdanjim varovancem, navijači Lazia so ga sprejeli z aplavzom, doživel boleč poraz (1:3).

V nedeljo se bo, kot je to že v navadi, začelo že kmalu po poldnevu. Oči tistih, ki podrobno spremljajo slovenske legionarje, pa bodo zagotovo uprte na dvoboj Empoli – Atalanta, kjer bosta Petar Stojanović in Leo Štulac poskušala zaustaviti vročega Josipa Iličića. Vodilni in še vedno stoodstotni Napoli bo gostil Torino, v drugem derbiju tega kroga pa se bosta udarila Juventus in Roma.

Domnu Črnigoju pripada sklepno dejanje tega kroga. Venezia bo namreč v ponedeljek gostila Fiorentino.

Italijansko prvenstvo, 7. krog: Sobota, 16. oktober:

Spezia : Salernitana 2:1 (0:1)

Strelec 51., Kovalenko 76.; Simy 39.

Vid Belec (Salernitana) je ob porazu branil vso tekmo.

Lazio : Inter 3:1 (0:1)

Immobile 64./11-m, Anderson 81., Milinković-Savić 90.+1; Perišić 12./11-m; R.K.: Felipe 90.+7/Lazio

Samir Handanović (Inter) je branil vso tekmo.



20.45 AC Milan – Verona Nedelja, 17. oktober:

12.30 Cagliari – Sampdoria

15.00 Empoli (Petar Stojanović, Leo Štulac) – Atalanta (Josip Iličić)

15.00 Genoa – Sassualo

15.00 Udinese – Bologna

18.00 Napoli – Torino

20.45 Juventus – AS Roma Ponedeljek, 18. oktober:

20.45 Venezia (Domen Črnigoj) – Fiorentina