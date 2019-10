V živo: Kurtiću se smeji, Handanović pred derbijem resnice

V uvodnem dejanju 7. kroga italijanskega prvenstva se pravkar merita SPAL in Parma. Na dvoboju v Ferrari od prve minute nastopa tudi Jasmin Kurtić. Vrhunec kroga bo v nedeljo zvečer, ko se bosta na San Siru udarila vodilni Inter in branilec naslova Juventus. Samir Handanović in soigralci v serie A niso izgubili še niti točke. V slovenskem obračunu se bosta pomerila Atalanta Josipa Iličića in Lecce Žana Majerja.