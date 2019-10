Dvoboj Inter - Juve z rekordno prodajo vstopnic

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekma med Interejem Samirja Handanovića in Juventusom bo povsem razprodana. Foto: Getty Images

Nedeljski derbi italijanskega nogometnega prvenstva med vodilnim v serie A milanskim Interjem, ki ga kot kapetan vodi Samir Handanović, in prvakom Juventusom bo poskrbel za rekorden izkupiček od prodaje vstopnic.

Italijanski mediji danes poročajo, naj bi prodaja kart za stadion Giuseppe Meazza prinesla 6,5 milijona evrov.

Na nedeljskem obračunu, ki bo ob 20.45, pričakujejo 75.000 navijačev. Do rekordne vsote od prodaje bo prišlo kljub temu, da so zaradi nestabilnosti zgornjega dela stadiona kapaciteto zmanjšali za 2350 sedišč. Vstopnice stanejo od 55 do 450 evrov.

Črno-modri imajo maksimalnih 18 točk v prvenstvu, torinska dama pa zaostaja za dve.