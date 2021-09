Zgodovinski dan za dinastijo Maldini in AC Milan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V "slovenskem" derbiju 6. kroga italijanskega prvenstva bo branilec naslova Inter gostil Atalanto. Tako se bosta na San Siru v sosedskem obračunu udarila Samir Handanović in Josip Iličić. Vroče bo zagotovo tudi v Rimu, saj je v nedeljo na sporedu Derby della Capitale, prvi za portugalskega stratega Joseja Mourinha. Za zgodbo dneva je v soboto z zadetkom, s katerim je pomagal Milanu do zmage nad Spezio (2:1), sicer poskrbel Daniel Maldini, sin Paola Maldinija in vnuk Cesareja Maldinija.