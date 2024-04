V Milanu narašča napetost

Do konca sezone v italijanskem prvenstvu je še šest krogov, nogometaši Interja pa so vse bližje osvojitvi scudetta, v zanje najbolj optimalnem scenariju bi se naslova lahko veselili že 22. aprila, ko jih čaka derby della Madonnina proti Milanu. Še nikoli prej milanski derbi ni odločal o naslovu v Serie A, toda prihajajoči ponedeljek bi to statistiko lahko spremenil. Milanski Inter bi za naslov prvaka potreboval zmago proti Milanu, to bi jim prineslo 16 točk prednosti s petimi preostalimi tekmami (15 možnih točk).