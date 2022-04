Napoli ni izkoristil priložnosti za skok na vrh, Handanovićevi ostajajo drugi

Nogometaši Napolija so v 32. krogu serie A gostili Fiorentino, izgubili z 2:3 in zapravili priložnost za skok na vrh. Na tem je s točko več od Interja Samirja Handanovića, ki je v soboto premagal Verono, in Napolija Milan, ki bo danes gostoval pri Torinu. Roma bo gostila Salernitano in na petem mestu poskušala prehiteti Lazio, ki je na krilih hat-tricka najboljšega strelca Cira Immobileja (24) s 4:1 odpravil Genoo. Atalanta je brez Josipa Iličića v postavi (slovenski reprezentant se je pred dnevi vrnil na zelenice) danes izgubila pri Sassuolu, Domen Črnigoj pa je z Venezio z 1:2 izgubil z Udinesejem.