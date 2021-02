Handanović zaznamoval veliki milanski derbi, Inter je pobegnil na plus štiri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedeljskem derbiju 23. kroga italijanskega prvenstva med vodilnima milanskima velikanoma Interjem in Milanom je ob dvakratnem strelcu Lautaru Martinezu blestel Samir Handanović. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je v odlični formi, je navdušil z nekaj sijajnimi obrambami in zaklenil svoja vrata. Zbral je kar osem obramb. Inter je zmagal s 3:0 in ima zdaj na vrhu lestvice štiri točke prednosti.