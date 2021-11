Italijanska policija spet preiskuje Juventus

Finančni policisti so v petek v pisarnah v Torinu in Milanu iskali dokumente, ki se nanašajo na bilance kluba od leta 2019 naprej in za nakupe igralcev. Vodstvo Juventusa dogajanja ni želelo komentirati.

Tarča preiskave so vodstvo kluba in menedžerji v športnem in finančnem sektorju. Preiskovalci med drugim preučujejo različne prestope nogometašev in storitve svetovalcev, ki so sodelovali pri posredovanju. Sodstvo je o preiskavah poročalo italijanskemu borznemu nadzornemu organu in pristojnim organom italijanske nogometne zveze.

Prve korake v preiskavi "Prizma" so sicer začeli že maja letos.

