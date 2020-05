Italijan končno razkril ozadje incidenta stoletja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zinedine Zidane in Marco Materazzi v finalu svetovnega prvenstva 2006. Eden od nepozabnih prizorov v zgodovini športa. Foto: Reuters

Nekdanji italijanski reprezentant Marco Materazzi je končno razkril, kaj je rekel Zinedinu Zidanu v finalu svetovnega nogometnega prvenstva 2006, da je Francoz izgubil živce, ga udaril z glavo in neslavno, z izključitvijo in porazom, končal svojo bogato nogometno pot.

"Ko je zabil gol za vodstvo Francije, mi je selektor Marcello Lippi rekel, naj ga v obrambi krijem jaz. Po prvem prekršku, ki sem ga storil nad njim, sem se mu opravičil, a se je odzval neprimerno. Po tretjem dvoboju med nama mi je rekel, naj ne bom živčen, saj mi bo dres podaril po koncu tekme. Odgovoril sem mu, da bi imel raje njegovo sestro," je to, o čemer se je že govorilo, prvič javno priznal Marco Materazzi in razjasnil enega od največjih incidentov v zgodovini nogometa in tudi športa.

Spomnimo, eden od najboljših nogometašev vseh časov Zinedine Zidane, ki je takrat napadal svoj drugi naslov svetovnega prvaka s Francijo po letu 1998, je na Olimpijskem štadionu v Berlinu igral zadnjo tekmo svoje bleščeče nogometne poti in odlično začel tudi finalno tekmo svetovnega prvenstva 2006, na katerem je blestel. Že v sedmi minuti je z neverjetno pogumnim in prefinjenim strelom z 11 metrov premagal takrat enega od najboljših vratarjev na svetu Gianluigija Buffona.

Prizor iz 110. minute, ki ga ne bomo pozabili nikoli

Le 12 minut pozneje je izid na 1:1 poravnal prav Materazzi, sicer branilec, v 110. minuti pa se je zgodil eden od najbolj opevanih trenutkov v zgodovini nogometa.

Zidane je ob vračanju nazaj v obrambo po eni izmed neuspešnih akcij Francozov v drugem podaljšku ob izenačenem izidu hodil pred Materazzijem, potem pa se je ustavil, naredil nekaj korakov naprej, na začudenje vseh z glavo v prsi udaril italijanskega branilca in ga spravil na tla.

Glavni sodnik tekme, Argentinec Horacio Elizondo, incidenta, tako kot številni gledalci za televizijskimi sprejemniki in na štadionu, ni videl, a je po posredovanju svojih pomočnikov iz žepa potegnil rdeči karton in na krut način končal nogometno pot trikratnega nogometaša leta po izboru Fife, ki se lahko pohvali tudi z zlato žogo iz leta 1998.

Francozi so pozneje finale izgubili po enajstmetrovkah in svojega četrtega naslova svetovnih prvakov so se veselili Italijani.

V Parizu so spomin na incident v finalu svetovnega prvenstva 2006 ovekovečili kar s kipom. Foto: Reuters

Prvič je jasno povedal, kaj se je zgodilo

"Nisem ponosen na to, kar sem naredil. Ena od prvih stvari, ki sem jih naredil po tem, je bila, da sem se pred vsemi opravičil mlajšim soigralcem, vsem trenerjem in preostalim. Žal mi je za ta incident, a se moram sprijazniti s tem, da je del moje kariere in mojega življenja," je Zidane, danes uspešen trener madridskega Reala, pri katerem je tistega poletja tudi sklenil kariero, ob deseti obletnici berlinskega finala povedal leta 2016 v intervjuju za L'Equipe, a tega, zakaj je udaril Italijana, ni razkril.

O zgodovinskem incidentu je seveda v preteklosti že govoril tudi Materazzi, ki je v enem izmed intervjujev povedal, da v pogovoru s slovitim Francozom ni omenjal njegove mame, kot se je govorilo, ampak je govoril o sestri. Tega, kaj natanko je izrekel, pa ni razkril. Zdaj je šel korak dlje, razjasnil tudi to in dokončno pojasnil ozadje enega od najbolj nepozabnih dogodkov v zgodovini športa.