Slovenska trojica se je razšla brez zadetkov

Cristiano Ronaldo je z edinim golom na tekmi, ki ga je dosegel z enajstih metrov, odločil svoj prvi torinski derbi in Juventusu prinesel novo zmago v italijanskem prvenstvu. V prvi tekmi 16. kroga je Samir Handanović z Interjem po izpadu iz lige prvakov dobil tolažbo, potem ko je na domačih tleh premagal nekdanji klub Udinese.

V nedeljo smo v času kosila najprej videli slovenski obračun med Spalom Jasmina Kurtića in Chievom, pri katerem si kruh služita nekdanja slovenska reprezentanta Boštjan Cesar in Valter Birsa. Ekipi sta razšli z 0:0. Kurtić je odigral vseh 90 minut, Valter Birsa je igral do 59. minute, Boštjan Cesar pa je tekmo spremljal s klopi za rezervne igralce.

Sledilo bo gostovanje Empolija Mihe Zajca v Firencah pri Fiorentini. Sampdoria Vida Belca bo gostila Parmo Lea Štulca, medtem ko Genoo Roka Vodiška čaka gostovanje pri Romi.

V ponedeljek bo Atalanta, ki bo po odsluženi kazni spet lahko računala na Josipa Iličića, gostila Lazio.

