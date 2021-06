Ibrahimović objavil napovednik svojega filma

Film temelji na nogometaševi avtobiografiji Jaz sem Zlatan Ibrahimović, ki jo je napisal švedski novinar David Lagercrantz. On je tudi eden od dveh scenaristov filma, režiser pa je še en Šved Jens Sjogren.

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

Glavni igralski vlogi so namenili Dominicu Bajraktariju Anderssonu in Granitu Rushitiju. Bajraktari Andersson bo igral Ibrahimovića v dobi od 11. do 13. leta, Rushiti pa od 17. do 23. leta oziroma od časa začetka profesionalne kariere v Malmöju do prestopa v Ajax.

Čeprav ima nogometaš bosanskih korenin že 39 let, še vedno nase opozarja v dresu Milana.

Se bo pa Ibrahimović v prihodnjem letu tudi sam pojavil v filmu, in sicer bo v novem filmu o Asterixu in Obelixu, ki naj bi izšel prihodnje leto, nastopal kot lik Antivirus.