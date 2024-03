Huliganski izgredi v Španiji in na Portugalskem

Po poročanju medijev je prišlo do nasilnih spopadov med rivalskimi navijaškimi skupinami na nogometnih tekmah v Španiji in na Portugalskem. Španska Marca piše, je v četrtek pred polfinalno tekmo pokala med Athleticom in Atleticom (3:0) gostujoče navijače v baru nedaleč od stadiona v Bilbau napadlo okoli 60 ljudi. Bilo naj bi tudi več poškodovanih.

Marca in Mundo Deportivo sta poročala tudi o izgredih neposredno na stadionu. Skupina ultrasov je podirala ograje in na zelenico metala predmete. Regionalni policisti so morali zbežati na varno na stadion, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Un grupo de radicales obliga a la Ertzaintza a refugiarse en San Mamés #AthleticAtleti #AthleticClub🦁 pic.twitter.com/XoeAsL3DZO — El Correo (@elcorreo_com) February 29, 2024

Izgredi so bili tudi pred tekmo v portugalskem pokalu med mestnima tekmecema Sportingom in lizbonsko Benfico (2:1). V bližini stadiona Jose Alvalade je prišlo do spopadov med navijači, poroča časnik Correio de Manha. Nekaj navijačev je utrpelo poškodbe zaradi metanja steklenic. Policija je spopade prekinila s pendreki.