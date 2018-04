Hrvat pri Olimpiji si več ne beli glave z Mariborom

Dario Čanađija pred dvobojem s Celjem

Zmaji so v tem trenutku vladarji slovenskega klubskega prostora. V prvenstvu imajo lepo prednost pred Mariborom in Domžalami, v pokalu pa so se kot edini iz omenjene ''velike'' slovenske trojice prebili v polfinale, tako da bi bilo vse drugo kot pokalni naslov Olimpije konec maja veliko presenečenje.

Celjani so leta 2015 izločili Olimpijo

Iztok Kapušin je novembra 2015 kot trener Celja izločil Olimpijo. Foto: Vid Ponikvar A podobno je bilo že jeseni leta 2015, ko se je Olimpija znašla v podobni vlogi proti Celjanom v pokalu, nato pa padla na izpitu. Bila je prva v prvenstvu, navduševala z napadalno igro, med strelci je kraljeval neustavljivi Andraž Šporar, nato pa je pod vodstvom Marijana Pušnika prvič zaškripalo. V pokalu so zmaji v četrtfinalu veljali za velike favorite proti Celjanom, a so nato izkazali veliko ranljivost. Tekmeci so jih mojstrsko ustavili.

Najprej so remizirali v Stožicah z 2:2, nato pa doma zmagali s 3:1 in izločili Ljubljančane. Pušnikove delnice pri zmajih so polčasi začele izgubljati vrednosti. Izločili so ga Celjani, ki jih je takrat vodil Iztok Kapoušin, na zelenico pa so igrali zdajšnji zmaj Danijel Miškić, legionarja Matic Kotnik in Ivan Firer, vijolici Blaž Vrhovec in Valon Ahmedi … Celjani so se uvrstili v finale in nato po razburljivem izvajanju strelov z bele točke klonili proti Mariboru (8:9). Takrat je bil trener že Robert Pevnik. Prvenstvo je takrat osvojila Olimpija. Bi se lahko zgodovina poltretje leto pozneje ponovila?

Mandarić: Olimpija je prvi favorit

Milan Mandarić bi rad sezono 2017/18 sklenil z dvojno krono. Foto: Žiga Zupan/Sportida Milan Mandarić, ki se zaveda, da se je Olimpija znašla v druščini treh prvoligašev, ki pa ne kotirajo tako visoko kot denimo Maribor ali Domžale.



Ponuja se priložnost za dvojno krono, a se po drugi strani večina akterjev zaveda, da so v nogometu vedno mogoča presenečenja. Zlasti v pokalnem tekmovanju. Lep primer je torek in zmaga Aluminija na gostovanju v Novi Gorici. Olimpija, ki je v soboto uresničila vsaj polovični del načrta proti večnemu tekmecu Mariboru (1:1), je velik favorit proti Celju. ''Olimpija je prvi favorit za zmago v pokalu,'' je že pred žrebom polfinala sporočil predsednik, ki se zaveda, da se je Olimpija znašla v druščini treh prvoligašev, ki pa ne kotirajo tako visoko kot denimo Maribor ali Domžale.Ponuja se priložnost za dvojno krono, a se po drugi strani večina akterjev zaveda, da so v nogometu vedno mogoča presenečenja. Zlasti v pokalnem tekmovanju. Lep primer je torek in zmaga Aluminija na gostovanju v Novi Gorici.

Morajo prebiti celjski blok

Dario Čanađija je v tej sezoni v 1. SNL za Olimpijo odigral 21 tekem. Foto: Urban Urbanc/Sportida Da čaka Olimpijo zahtevno delo, je prepričan tudi Dario Čanađija. Hrvaški zvezni igralec, ki igra v Ljubljani kot posojen nogometaš Rijeke, se dobro spominja prve letošnje tekme v 1. SNL. Olimpija je v Stožicah gostila Celjane in zmagala z 2:1. Dolgo časa je kazalo, da ne bo zmagovalca, nato pa je v zadnjih sekundah sodnikovega podaljška v polno zadel Ricardo Alves in se podpisal pod uvodno dejanje zmagovitega niza.

Z njim je Olimpija na lestvici ušla Mariboru, zdaj pa jo čaka prvo polfinalno dejanje v pokalu. ''Prve letošnje tekme proti Celju nismo odigrali najboljše. Srečno smo zmagali. Celjani so se izkazali in predstavili v dobri luči. Pričakujem zahtevni polfinalni tekmi. Celjani se bodo postavili izza žoge, mi pa bomo morali prebiti njihov blok. Potrebno bo biti potrpežljiv in paziti, da ne prejmemo kakšnega zadetka po neumnem in nepotrebnem. Potem se nam bo morda kaj odprlo,'' je poudaril Čanađija pred današnjim srečanjem s Celjem.

V ekipi opravlja več nalog. Ko je Olimpja igrala proti Mariboru, je igral na različnih igralnih položajih in straneh, a mu to ni bilo niti najmanj težko. ''Vsak od nas se je pripravljen žrtvovati za ekipo in iti v obrambo ali pa celo na vrata, če bi to od nas zahteval trener,'' je potrdil, da med trenerjem in izbranci vlada zelo discipliniran in profesionalen odnos.

V nogometu je vse mogoče

Večni derbi v Stožicah se je v soboto končal brez zmagovalca. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Pred Olimpijo so po večnem derbiju z Mariborom zahtevni tedni. Najprej se bo udarila s Celjani, nato gostovala v Krškem, pa še v pokalu v knežjem mestu, nato sledi veliki derbi v Domžalami. ''Zdaj se moramo osredotočiti le na Celje in skušati uvrstiti v finale. Z Mariborom se nam ni potrebno preveč obremenjevati. Bolj moramo gledati nase, delati dobro in premagovati tekmece. Potem nam ne bo potrebno skrbeti za nič več,'' je prepričan.

Do derbija z Domžalami, ki bi se še lahko vmešale v boj za najvišje mesto, bo skušal z Olimpijo preskočiti vse ovire. ''Domžale imajo kakovostno ekipo. Nikakor jih ne smemo odpisati. V nogometu je vse mogoče. Z Domžalami bomo igrali še dvakrat, tako da bo do konca sezone še težko in zanimivo,'' noče prehitevati dogodkov vsaj do obračuna z Domžalami.

Najbolj mu je žal navijačev

Čanađija, ki v dresu Rijeke pod vodstvom slovenskega stratega Matjaža Keka ni igral redno, pri Olimpiji pa pod taktirko rojaka Igorja Bišćana igra kot prerojen, je v tej sezoni član udarne enajsterice zeleno-belih. Odigral je 21 tekem, tudi obe četrtfinalni v pokalu proti Mariboru. Z vzdušjem je bil najbolj zadovoljen na zadnjem večnem derbiju.

Celjani so v uvodni letošnji tekmi v 1. SNL v Stožicah namučili Olimpijo. Foto: Urban Urbanc/Sportida

''To je bilo prekrasno. Že na mojem prvem derbiju z Mariborom je bilo lepo, a je bilo v soboto še lepše. Rad bi se zahvalil navijačem za vse, kar so nam pripravili. Dali so nam dodatno energijo. Najbolj mi je žal, da nismo zmagali, prav zaradi njih. A to je nogomet. Rad bi videl, da jih bo veliko na tribunah tudi proti Celju,'' si želi dobrega obiska tudi danes, ko bo v Stožicah zelo pestro.

Kako je Olimpija konec februarja premagala Celje z 2:1?

V sosednji dvorani Stožice bo namreč koncert Soy Lune, na katerem bodo uživali zlasti mlajši. Nekoliko starejši bi lahko na svoj račun prišli v poznih popoldanskih urah, če bosta Olimpija in Celje poskrbela za pokalno poslastico. Ljubljančani so vodilna ekipa prvenstva, Celjani pa so v zadnji tekmi dosegli kar sedem zadetkov! Vodi pa jih nekdanji strateg Dušan Kosić, tako da se obeta zanimivo srečanje. Začelo se bo ob 18. uri.