Harry Kane razkril presenetljive želje za prihodnost

Napadalec angleške reprezentance Harry Kane se namerava preseliti iz nogometa v ameriški nogomet. Petindvajsetletni član angleške nogometne zasedbe Tottenham Hotspur je v pogovoru za medijsko mrežo ESPN dejal, da se po nogometni karieri želi preizkusiti tudi v ligi ameriškega nogometa NFL. "To je realno. Čez kakšnih 10, 12 let si to želim."