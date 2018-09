Legendarni Nizozemec se vrača, Kitajci obljubljajo milijone

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sloviti nizozemski nogometni trener Guus Hiddink je tudi uradno prevzel vlogo selektorja kitajske reprezentance do 21 let, njegova glavna naloga pa so olimpijske igre 2020 v Tokiu. Enainsedemdesetletni veteran se je tako pridružil še enemu uglednemu kolegu, 70-letnemu Marcellu Lippiju, v upanju, da se kitajski nogomet prebije na mednarodno sceno.