Argentinec zapustil Kolumbijo, ga bo nasledil hrvaški junak?

Devetinšestdesetletni trener Jose Nestor Pekerman je bil na čelu Kolumbije od leta 2012 in jo uspešno popeljal do dveh zaporednih nastopov na SP; leta 2014 je igrala v četrtfinalu in izgubila proti Braziliji.

Pekermanu je pogodba potekla 31. avgusta, lokalni mediji pa so ugibali, da se s kolumbijsko zvezo ni mogel dogovoriti za podaljšanje, saj naj bi se zataknilo pri financah. A Pekerman je dejal, da delo končuje iz osebnih razlogov.

Med kandidati za novega selektorja Kolumbije se omenja tudi Zlatko Dalić, ki je letos Hrvaško v Rusiji popeljal do drugega mesta. Foto: Reuters

Za naslednika Pekermana mediji omenjajo Nizozemca Guusa Hiddinka, Portugalca Carlosa Queiroza in Hrvata Zlatka Dalića.