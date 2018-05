Gorelo bo: kapetanu Reala po besedah zvezdnika Bayerna ni bilo do smeha #video

Pred povratno tekmo polfinala lige prvakov med Realom in Bayernom

Danes ob 20.45 bo na Santiagu Bernabeu drugi polčas obračuna titanov, Reala in Bayerna. Prvo tekmo v Münchnu so z 2:1 dobili branilci naslova, a Bavarci kljub številnim poškodbam ne mečejo puške v koruzo.

Jüpp Heynckes: To je za nas tekma leta! Foto: Reuters

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beli balet je z zmago na Allianz Areni naredil velik posel in je dobri poti, da se še tretjič zapored uvrsti v finale lige prvakov. A previdnost ne bo odveč, saj Nemcev, ki so na prvi tekmi zapravili veliko priložnosti, ni mogoče odpisati.

Madridčani v tej sezoni že hodili po robu

Dobra šola za Real je bilo tudi povratno srečanje četrtfinala, ko je Juventus vse do zadnjih sekund srečanja v Madridu vodil s 3:0, nato pa je angleški sodnik Michael Oliver z dosojeno enajstmetrovko rešil Madridčane, jezni Torinčani na čelu z Gianluigijem Buffonom pa so morali pomagati v slovo.

Bayern je preizkusil zelenico na Santiagu Bernabeu:

"Real ni nepremagljiv, še kako je ranljiv"

Še v veliko boljšem položaju od Torinčanov so tokrat Nemci, ki kljub poškodbam – manjkajo Arjen Robben, Jerome Boateng, Arturo Vidal, Kingsley Coman – še vedno trdno verjamejo v preobrat.

''Za nas bo to tekma leta. Če bi rekel, da ne bom nič spremenil v primerjavi s prvo tekmo, to ne bi bilo v redu. Videl sem veliko pozitivnega, a treba bo zmanjšati število naših napak. Napadli bomo, ni druge, v genskem zapisu Bayerna je, da poskuša vedno zadeti, tokrat ne bo nič drugače,'' napoveduje boj do zadnjega atoma moči trener Bavarcev Jüpp Heynckes.

Kdo bo prvi finalist lige prvakov? Real Madrid 100,00% +

Bayern 0,00% +

''Nisem gledal tekme proti Juventusu, saj ima vsaka ekipa svoj slog. A dejstvo je, da Real ni nikakršen 'bav bav'. Niso nepremagljivi, še kako so ranljivi. Pretekle tekme to dokazujejo, a morali bomo biti pravi tudi mi. Nič nam ne bo samo padlo v krožnik,'' je še dodal izkušeni Nemec, ki ga bo po tej sezoni na klopi nemškega velikana zamenjal Hrvat Niko Kovač.

Müller razjezil Ramosa

Thomas Müller dvomi v moč Madridčanov. Foto: Reuters

Da bo Bayern poskušal z vsemi sredstvi zamajati temelje zmage Reala, govori tudi izjava-provokacija Thomasa Müllerja, ki je dejal, da Real, glede na to, da za Barcelono zaostaja 15 točk, v tej sezoni ni tako močen, kot je bil.

''Spoštujem Bayern, a pokazali mu bomo, česa smo sposobni. Poglejte naše rezultate v preteklosti, zgodovine ne moreš izbrisati. Vedno smo igrali dobro proti Bayernu, to, da bomo igrali na Bernabeuu, pa je le naša dodatna moč. Tukaj se ustvari energija, ki tekmecem polomi krila, da ne zdržijo pritiska,'' je Müllerju odgovoril kapetan Reala Sergio Ramos.

Beli balet komaj čaka, da se vse skupaj začne:

Evropski dvojček več kot dvojček Barcelona

Ta se je pred izjemno pomembno tekmo ozrl tudi Barceloni, ki že slavi naslov španskega prvaka. ''Barcelona je drugič zapored osvojila španski naslov. Čestitam jim, če je tisto, kar želijo. A mi smo na poti do dosežka, ki se je ljudem še pred nedavnim zdel nemogoč. Zelo smo motivirani, da še tretjič zapored osvojimo ligo prvakov. To je veliko več kot dva španska naslova,'' je zbodel rivale iz Barcelone, s katero se bo Real na el clasicu udaril že to nedeljo. Tekma ne bo odločala o ničemer, šlo bo le za prestiž.

Sergio Ramos je jasen, Bayern bo videl, kaj zmore Real. Foto: Reuters