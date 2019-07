Gianni Infantino navdušen nad ženskim SP v Franciji

Po besedah 49-letnega Švicarja, ki je leta 2016 na predsedniškem položaju zamenjal svojega "koruptivnega" rojaka Seppa Blatterja, je letošnji zaključni turnir v Franciji naravnost fantastičen in neverjeten.

Ob tem je dodal, da bo Fifa v prihodnjem obdobju še bolj intenzivno delala na razmahu ženskega nogometa, hkrati pa je predlagal, da bi že na naslednjem ženskem SP 2023 - prireditelj bo znan 20. marca prihodnje leto na zasedanju v Tokiu - nastopilo 32 namesto dosedanjih 24 reprezentanc.

Na letošnjem SP v Franciji so se v veliki finale prebile nogometašice iz Nizozemske in ZDA. Prve so v polfinalu v podaljšku premagale Švedinje z 1:0, druge pa so bile v rednem delu boljše od Angležinj z 2:1.

Tekma za tretje mesto med Anglijo in Švedsko bo v soboto v Nici, veliki finale med ZDA in Nizozemsko pa dan kasneje v Lyonu. Obe tekmi se bosta pričeli ob 17. uri.

