Nov udarec za nogometni svet. Odšel je priljubljeni Francoz.

Konec leta 2020 ne prizanaša nogometnim legendam. Po smrti Diega Armanda Maradone, enega od najboljših nogometašev vseh časov, in Paola Rossija, enega od največjih italijanskih zvezdnikov, je svet šokirala še novica o smrti Gerarda Houllierja. Priljubljeni francoski strateg, ki se je najbolj proslavil z vodenjem Liverpoola, je umrl v 74. letu, le nekaj dni po operaciji srca in le dan po tem, ko je hrvaški nogomet v črno zavila smrt Otta Barića.

Gerard Houllier je nazadnje deloval v ženskem nogometu. Foto: Reuters

Houllier je največ lovorik osvojil z rdečimi iz Liverpoola. Leta 2001 je navijače angleškega velikana osrečil s kar štirimi lovorikami, saj je po zmagi v pokalu UEFA, angleškega ligaškega pokala in pokala FA osvojil še evropski superpokal, izbran pa je bil tudi za evropskega trenerja leta.

Tako je poziral leta 2001 z osvojenim pokalom FA. Foto: Reuters

Reprezentanco Francije je vodil pred slabimi tremi desetletji (1992-93), leta 1998 pa pomagal Aimeju Jacquetu do krstnega svetovnega naslova galskih petelinov na ''domačem'' svetovnem prvenstvu, z bogatimi izkušnjami je pomagal tudi tehničnemu odboru Evropske nogometne zveze (Uefa) in Mednarodne nogometne zveze (Fifa) na svetovnih prvenstvih leta 2002 in 2006. Z Lyonom je postal dvakrat francoski prvak (v letih 2006 in 2007), zaradi vse bolj pogostih težav s srcem je leta 2011 prekinil trenersko kariero in zapustil stolček Aston Ville, nato pa se posvetil manj stresnemu delu, kjer je bil vodja drznega nogometnega projekta družine Red Bull. Spremljal je razvoj klubov v Salzburgu, Leipzigu in New Yorku, pa tudi podružnic v Gani in Braziliji, v zadnjem obdobju pa je bil dejaven tudi v ženskem nogometu kot tehnični direktor Lyona.

We are mourning the passing of our treble-winning manager, Gerard Houllier.



The thoughts of everyone at Liverpool Football Club are with Gerard’s family and many friends.



Rest in peace, Gerard Houllier 1947-2020. pic.twitter.com/isHGXIfe5E — Liverpool FC (@LFC) December 14, 2020

