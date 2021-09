Slovenci v Istri z remijem in zmago

Slovenska članska reprezentanca v futsalu je v soboto in nedeljo igrala pripravljalni tekmi v Istri. V soboto je v Novigradu premagala Slovaško s 4:3, danes pa je igrala 3:3 z Bosno in Hercegovino. V Novigradu v Istri je bila na pripravah tudi izbrana vrsta do 21 let, ki je slovaške vrstnike v soboto nadigrala z 8:2.