Frank Lampard je postal trener

Nekdanji angleški nogometni reprezentant in dolgoletni član londonskega Chelseaja Frank Lampard je zaplul v trenerske vode. Na začetku svoje strokovne nogometne poti bo vodil drugoligaško zasedbo Derby County, ki se je v tej sezoni potegovala celo za preboj v elitno premier league.

Devetintridesetletni Frank Lampard, ki se je upokojil pred dvema letoma, je najgloblje sledi pustil pri Chelseaju. Z londonskim klubom je trikrat osvojil elitno angleško ligaško tekmovanje premier league, štirikrat pokal FA, po enkrat pa ligo prvakov (2012) in evropsko ligo (2013).

V začetku svoje kariere je igral za West Ham, ob koncu za Manchester City in ameriški New York City, za angleško izbrano vrsto pa je odigral 106 tekem in dosegel 29 golov.

Lampard je z zasedbo iz Derbyja podpisal triletno pogodbo, na strokovnem položaju pa je zamenjal Garyja Rowetta, novega trenerja moštva Stoke City.