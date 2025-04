V Parizu že hladijo šampanjec, PSG ne skriva velikega cilja

Vodilni francoski prvoligaš PSG bi lahko že v soboto potrdil nov naslov državnega prvaka. Parižani za novo zvezdico na Parku princev proti Angersu potrebujejo le točko, saj imajo pred drugouvrščenim Monacom, ki ga čaka zahtevno gostovanje pri Brestu, izjemnih 21 točk prednosti. Danes se bosta v uvodnem dejanju 28. kroga pomerila Nice in Nantes, Toulouse z Miho Zajcem se v nedeljo zvečer odpravlja na vroči Velodrome v Marseillu.

Parižani so tako oddaljeni le še nekaj milimetrov od četrtega zaporednega naslova francoskega prvaka, imenitno sezono pa lahko z lovoriko sklenejo tudi v pokalu, kjer se bodo v finalu udarili z nekdanjimi varovanci Luke Elsnerja, Reimsom, ter v ligi prvakov, kjer so se po izjemnih predstavah proti Liverpoolu uvrstili med osem najboljših. PSG v tej sezoni v domačem prvenstvu sploh še ni doživel poraza. Tako imajo tudi dodaten motiv za zadnjih sedem krogov, saj se želijo vpisati v zgodovini kot prvi francoski prvak, ki je ciljno črto prvoligaškega maratona prečkal neporažen.

To bi bil že 11. naslov PSG v zadnjih 13 letih! V francoskem prvenstvu so neporaženi že 38 tekem zapored. Zadnji poraz so doživel lani maja proti Toulousu (1:3), zdajšnjemu delodajalcu slovenskega legionarja Mihe Zajca.

