Težko gostovanje za Luko Elsnerja

Nogometaši Amiensa, ki jih še vedno vodi Luka Elsner, bodo na današnji prvi tekmi 28. kroga francoskega prvenstva gostovali pri Marseillu. Preostale tekme bodo v soboto in nedeljo. Prvak PSG se bo mudil pri Strasbourgu, Nantes Reneja Krhina in Denisa Petrića pa bo napadal Angers. Naziv derbija kroga ima nedeljski obračun med Lillom in Lyonom.