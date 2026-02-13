Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
13. 2. 2026,
21.00

Osveženo pred

1 ura, 4 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Lyon Lille Marseille Rennes Lens PSG francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 13. 2. 2026, 21.00

1 ura, 4 minute

Francosko prvenstvo, 22. krog

Nepričakovan udarec za PSG, Lens se lahko vrne na prvo mesto

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Rennes : PSG, ligue 1, Luis Enrique | PSG je v Rennesu utrpel nepričakovan poraz. | Foto Guliverimage

PSG je v Rennesu utrpel nepričakovan poraz.

Foto: Guliverimage

PSG je v prejšnjem krogu na velikem derbiju odpihnil Marseille (5:0) in poskrbel za trenersko spremembo na klopi rivalov. Pridobljena samozavest ni pomagala na gostovanju pri Rennesu; aktualni evropski prvaki so se opekli in izgubili (1:3), Lens pa bo imel jutri prav v Parizu priložnost, da se vrne na vrh prvenstvene lestvice.

Rennes je v zadnjem obdobju padel v rezultatsko krizo, na zadnjih štirih tekmah je vknjižil štiri poraze, zadnjega prav proti najbližjemu zasledovalcu PSG-ja Lensu. V petkovem večeru ni bilo ne duha ne sluha o krizi; gostitelji so po zadetku Muse Al-Taamarija povedli že sredi prvega polčasa, v 69. minuti pa je prednost podvojil Esteban Lepaul.

Končni izid obračuna Rennes - PSG je postavil Breel Embolo. | Foto: Guliverimage Končni izid obračuna Rennes - PSG je postavil Breel Embolo. Foto: Guliverimage

Kmalu zatem je zaostanek za Parižane znižal dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, a je hitro za novo eksplozijo navdušenja na domačih tribunah poskrbel švicarski napadalec Breel Embolo. Obračun se je končal z rezultatom 3:1 v korist Rennesa, razlika PSG-ja do najbližjega zasledovalca Lensa pa tako znaša le še dve točki.

Pierre Sage bo s svojo četo v sobotnem večeru gostoval pri Paris FC, trenutno 15. ekipi francoskega prvenstva. Zmaga ga znova pelje na vrh lestvice. V soboto bo prvič po odhodu Roberta De Zerbija na delu tudi Marseille, ki ga čaka obračun s Strasbourgom, Lyon pa se bo v nedeljo pomeril z Nico.

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Lestvica: 

Najboljši strelci:

13 - Greenwood (Marseille)
11 - Lepaul (Rennes), Panichelli (Strasbourg)
10 - Šulc (Lyon)
- Dembele (PSG), Edouard (Lens), Kebbal (Paris), Said (Lens)
- Barcola (PSG), Del Castillo (Brest), Diop (Nice), Fati (Monaco)
...

Lyon Lille Marseille Rennes Lens PSG francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Izberite svoj paket Naj

Izberite svoj paket Naj

V času olimpijskih iger izkoristite top ponudbo in s paketi Naj za naše olimpijce v Cortini navijajte neomejeno.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.