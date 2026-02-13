Nepričakovan udarec za PSG, Lens se lahko vrne na prvo mesto

PSG je v prejšnjem krogu na velikem derbiju odpihnil Marseille (5:0) in poskrbel za trenersko spremembo na klopi rivalov. Pridobljena samozavest ni pomagala na gostovanju pri Rennesu; aktualni evropski prvaki so se opekli in izgubili (1:3), Lens pa bo imel jutri prav v Parizu priložnost, da se vrne na vrh prvenstvene lestvice.

Rennes je v zadnjem obdobju padel v rezultatsko krizo, na zadnjih štirih tekmah je vknjižil štiri poraze, zadnjega prav proti najbližjemu zasledovalcu PSG-ja Lensu. V petkovem večeru ni bilo ne duha ne sluha o krizi; gostitelji so po zadetku Muse Al-Taamarija povedli že sredi prvega polčasa, v 69. minuti pa je prednost podvojil Esteban Lepaul.

Končni izid obračuna Rennes - PSG je postavil Breel Embolo. Foto: Guliverimage

Kmalu zatem je zaostanek za Parižane znižal dobitnik zlate žoge Ousmane Dembele, a je hitro za novo eksplozijo navdušenja na domačih tribunah poskrbel švicarski napadalec Breel Embolo. Obračun se je končal z rezultatom 3:1 v korist Rennesa, razlika PSG-ja do najbližjega zasledovalca Lensa pa tako znaša le še dve točki.

Pierre Sage bo s svojo četo v sobotnem večeru gostoval pri Paris FC, trenutno 15. ekipi francoskega prvenstva. Zmaga ga znova pelje na vrh lestvice. V soboto bo prvič po odhodu Roberta De Zerbija na delu tudi Marseille, ki ga čaka obračun s Strasbourgom, Lyon pa se bo v nedeljo pomeril z Nico.

Petek, 13. februar:

Sobota, 14. februar:

Nedelja, 15. februar:

Lestvica: