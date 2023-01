Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je Lionel Messi nazadnje nastopil za PSG, so Parižani ostali praznih rok v Rennesu.

Vodilni PSG bo v 20. krogu francoskega prvenstva v nedeljo zvečer na Parku princev pričakal Reims. V napadu Parižanov bo zaigral tudi Lionel Messi, ki je izpustil zadnjo tekmo. Pred tem so si nogometaši PSG nadeli čelade in si ogledali že skoraj dokončani novi trening center.

PSG se je v pokalu znesel nad šestoligašem Pays de Cassel s 7:0, kar pet zadetkov pa je dosegel Kylian Mbappe in poskrbel za klubski rekord. V sobotnem derbiju bo Marseille gostil Monaco.

Messi in soigralci v trening centru za 300 milijonov

Pred tekmo 20. kroga so si nogometaši PSG ogledali svoj nov center za trening, ki se nahaja v soseski Poissy, v zahodnem predmestju Pariza. Dizajniral ga je francoski arhitekt Jean-Michel Wilmotte, ki se je podpisal tudi pod stadion Park princev. Arabski lastniki PSG so za nov trening center odšteli 300 milijonov evrov. Mbappe in soigralci bodo na njem začeli trenirati poleti.

