PSG brez Mbappeja: dve tekmi, 10 golov

Francoski prvak PSG, ki je v prvem krogu s 4:1 premagal Le Havre, je v drugem gostil Montpellier in zabil še več golov, kar šest (6.0). Luka Elsner bo imel s svojim novim klubom Reimsom težko nalogo v nedeljo zvečer, ko gostujejo v Marseillu. Ta se je v prvem krogu s 5:1 premagal Brest, Elsnerjevi pa so z 0:2 izgubili z Lillom.

Parižani so v prvem polčasu povedli z 2:0, potem ko sta v četrti in 24. minuti zadela Bradley Barcola in Marco Asensio. Tekma pa se je nato prevesila povsem na pariško stran, Barcola je v drugem polčasu dodal še en gol, zadeli pa so še Achram Hakimi, Warren Zaire-Emery in Kang-In Lee.

Francosko prvenstvo, 2. krog:

Petek, 23. avgust:

Sobota, 24. avgust:

Nedelja, 25. avgust:

Lestvica: