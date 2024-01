Tekmec na mestu za zmago Elsnerjevih

Le Havre je sicer na zadnjih petih ligaških tekmah kar trikrat izgubil (skupaj ima šest porazov na 18 tekmah), je pa v prejšnjem krogu premagal nekoč velikana francoskega nogometa Lyon in nato napredoval še med 16 najboljših v francoskem pokalu. Zadnji Lorient je zdaj lepa priložnost, da ekipa Luke Elsnerja znova zmaga in se tako z 11. mesta zavihti v zgornjo polovico razpredelnice.

Vodilni PSG, ki ima že osem točk prednosti pred Nico in še eno več pred Brestom, v nedeljo zvečer igra prav s presenetljivo tretjim Brestom. Strelsko razpoloženi Parižani so favoriti tekme. To sezono so na 18 tekmah zabili kar 44 golov, Brest denimo samo 27.

Francosko prvenstvo, 19. krog:

Petek, 26. januar:

Sobota, 27. januar:

Nedelja, 28. januar:

Lestvica: