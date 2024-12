V živo: vroč derbi, start za "zapor", a brez kartona #video

Glavni dogodek derbija se je zaenkrat zgodil v 22. minuti, ko je branilec Monaca Wilfried Singo štartal proti žogi v kazenskem prostoru gostov, ob tem pa s podplatom v obraz zadel vratarja Gianluigija Donnarrumo. Singo, ki je že prej prejel rumeni karton, za to dejanje ni bil kaznovan, italijanski čuvaj mreže pa je zapustil igrišče.

Pred tekmo

Gostitelji dvoboja bodo rdeče-beli iz kneževine, ki bi se z zmago Parižanom pred prazničnim premorom lahko približali na le štiri točke zaostanka, v nasprotnem primeru pa bi lahko PSG ušel že na plus deset. Parižani sicer v tej sezoni v domačem prvenstvu še ne poznajo poraza, slabše pa jim gre v ligi prvakov, kjer so trenutno še vedno na mestih, ki ne vodijo v izločilne boje. Tudi Monaco je po odličnem štartu v najelitnejšem tekmovanju nekoliko popustil in ga trenutno ni med tistimi, ki si bodo zagotovili neposreden nastop v osmini finala.

Preostala srečanja 16. kroga bodo na sporedu med 3. in 5. januarjem prihodnje leto, omenjeni moštvi pa se bosta ravno tisti konec tedna, natančneje v nedeljo, udarili za superpokalno lovoriko.

Francosko prvenstvo, 16. krog (vnaprej odigrana tekma):

Sreda, 18. december:

