Kako čustven začetek za Luko Elsnerja!

Danes se začenja nova sezona francoskega prvenstva, v katerem ne manjka Slovencev. Posebne pozornosti je deležen trener Amiensa Luka Elsner. Je najmlajši strateg v la ligue in piše zgodovino kot prvi slovenski strokovnjak na čelu francoskega prvoligaša. Robert Berić nastopa s St. Etiennom, Rene Krhin in Denis Petrić pa z Nantesom. Glavni favorit za osvojitev naslova je PSG.

Uvodno dejanje francoskega prvenstva bo danes zvečer v kneževini med Monacom in Lyonom. Gostje se bodo predstavili pod vodstvom novega trenerja Sylvinha, a tudi brez nekaterih najboljših igralcev. Nabil Fekir in Ferland Mendy sta se preselila v Španijo (Betis Sevilla in Real Madrid), Tanguy Ndombele pa na Otok k Tottenhamu.

Najprej proti klubu, ki je omrežil njegovo srce v mladosti

Robert Berić bo vstopil v novo sezono na gostovanju v prestolnici gorčice. Foto: Reuters V soboto bo 37-letni Luka Elsner deležen mešanih občutkov. Svojo pot v najmočnejšem tekmovanju, odkar deluje kot trener, bo začel v mestu, na katerega ga vežejo posebni spomini. Amiens bo gostoval v Nici, mestu, kjer je nekoč igral njegov oče Marko Elsner, on pa preživel velik del mladosti.

Ko je bil Elsner trener belgijskega drugoligaša Union St. Gilloise, je poudaril, da je njegova življenjska želja postati trener Nice. Zdaj bo imel priložnost, da klubu, za katerega je kot otrok stiskal pesti, zagreni življenje že v prvem krogu. Amiens je v prejšnji sezoni osvojil 15. mesto, njegov cilj pa je ponovna zagotovitev obstanka, že tretjič zapored.

St. Etienne bo z Robertom Berićem v uvodnem nastopu gostoval pri Dijonu.

PSG prvi favorit, Villas Boas v Marseillu

Reneja Krhina so v zadnjih mesecih prejšnje sezone pestile zdravstvene težave. Foto: Peter Podobnik/Sportida Prvi favorit za osvojitev naslova PSG, pri katerem je še vedno nejasen status Neymarja, bo v zadnji tekmi 1. kroga v nedeljo zvečer gostil Nimes. Parižani so v zadnjih sedmih sezonah osvojili šest naslovov. Bilo bi veliko presenečenje, če ga ne bi tudi v tej sezoni. Da so Parižani v dobri formi, so nakazali že z zmago v francoskem superpokalu, trener Unai Emery pa veliko pričakuje tako od najboljšega strelca prejšnje sezone Kyliana Mbappeja kakot tudi od novincev, zlasti Idrisse Gueyeja in Abdouja Dialla.

Podprvak Lille bo v nedeljo gostil "slovenski" Nantes, za katerega igrata Rene Krhin in Denis Petrić. Nekdanji klub Milenka Ačimovića je izgubil Nicolasa Pepeja, ki ga je za 80 milijonov evrov kupil Arsenal, tako da je napadalec iz Slonokoščene obale postal najdražji Afričan vseh časov, in Brazilca Thiaga Mendesa (Lyon).

Marseille vstopa v novo sezono pod vodstvom novega trenerja. Portugalec Andre Villas Boas, ki je pred dnevi na Velodromu sprejel najnovejšo okrepitev iz Argentine, Daria Benedetta (Boca Juniors), se je po poldrugem letu odsotnosti pridružil nogometni karavani. Njegova želja je, da nekdanjega evropskega prvaka dvigne proti vrhu.