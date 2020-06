Prva tovrstna stavka v zgodovini nogometa

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji člani Borca iz Čačka so danes začeli gladovno stavko pred občinsko stavbo, potem ko se je iztekel 10-dnevni rok, da prejmejo svoje dohodke. Gre za prvo tovrstno stavko v zgodovini nogometa, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Pred občinsko stavbo se je zbralo okrog 30 nogometašev, kolege iz Čačka pa so prišli podpreti tudi nogometaši iz Jagodine, ki od te občine prav tako zahtevajo izplačilo denarja. Z nogometaši pa je pred občino tudi predsednik Sindikata poklicnih nogometašev Nezavisnost Mirko Poledica.

Nogometaši so pred tem v sporočilu za javnost zapisali, da so jih mestne oblasti prevarale in več deset milijonov namenjenih klubu nakazale na račun planinskega društva Omorika iz Bajine Bašte ter na koncu s prevaro na ta način oprali proračunski denar.

"FK Borac je zavestno in s pomočjo občinskih funkcionarjev v klub z vnaprej pripravljeno prevaro, da jih ne bo plačal, pripeljal nogometaše. To so storili samo zato, da bi lahko povlekli denar iz kluba," še trdijo nogometaši.

