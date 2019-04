Fifa z dosmrtnim suspenzom za še enega južnoameriškega funkcionarja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Marin, ki ga je ameriško sodišče zaradi vpletenosti v povezavi z odmevnim korupcijskim škandalom leta 2015 obsodilo na štiri leta zapora, bo moral plačati tudi kazen v višini milijona švicarskih frankov (885.000 evrov), poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Šestinosemdesetletni Marin je eden izmed skoraj 30 nogometnih funkcionarjev iz Severne, Srednje in Južne Amerike, ki so jih ameriške oblasti kazensko preganjale zaradi podkupovanja, povezanega s prodajo televizijskih pravic in glasov pri izbiri gostiteljev velikih prvenstev.

Fifa je v svoji preiskavi Brazilca obtožila različnih korupcijskih dejanj med leti 2012 in 2015. "Gre za njegovo delovanje pri dodeljevanju medijskih in marketinških pravic" za tekmovanja pod okriljem CBF in tudi za mednarodne dogodke, je v sporočilu zapisala mednarodna zveza.