Sprememba pravil, ki bo marsikomu zagrenila življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odbor nogometnih deležnikov Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ki vključuje predstavnike klubov, lig, igralcev, zvez članic, konfederacij in Fifine administracije, je na sestanku v Zürichu načeloma potrdil, da bo julija letos v veljavo stopilo novo pravilo glede posojenih nogometašev.

To pravilo, ki ga morata potrditi še odbor za status igralcev in Fifin izvršni odbor, naj bi omogočilo pravi namen razvoja mladih nogometašev. Tako bo julija letos zaživelo tranzicijsko obdobje omejitev posojanja igralcev, starih 22 let ali več, na mednarodni ravni.

V sezoni 2020/21 bo dovoljenih osem posod igralcev (iz in v klub), 2022/23 bo ta omejitev šest igralcev, s tem, da bodo dovoljene največ tri posode v ekipo in tri iz ekipe med istima kluboma.

Na domači ravni bodo nova pravila sistema posojenih igralcev v članicah Fife prav tako implementirana v treh letih.

Pomemben korak pa so naredili tudi glede vadbenih stroškov oziroma kompenzacij za vadbo v klubih pri prestopih igralcev. Ustanovili bodo fundacijo, ki bo deloma plačevala vadbene kompenzacije. To fundacijo bodo polnili z dodatnim enoodstotnim davkom na prestopne zneske.

Ta sistem bo tako nagradil trud klubov pri izvajanju treningov, da pa bodo ta plačila dejansko izvedena (kar zdaj niso), pa bo skrbela Fifina klirinška hiša, prek katere bodo ta plačila avtomatizirana. To bo v veljavo predvidoma stopilo leta 2022.

Preberite še: