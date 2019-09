Fifa po smrti navijačice pod pritiskom, Djorkaeff odhaja v Iran

"Iran je trenutno vroča tema in pripravljam se, da bom 10. oktobra v Teheranu na tekmi," je za francosko agencijo AFP dejal Youri Djorkaeff. To je bil njegov prvi intervju, vse odkar je pred tednom dni postal izvršni direktor Fifine fundacije, katere eden od ciljev je tudi približati nogomet ženskam na Bližnjem vzhodu.

Prisotnost Fifine delegacije na tekmi je pomembna, da pokažemo, "da je Fifa posredovala z razlogom in da ne bo odstopila od te zahteve", je še dejal nekdanji nogometaš.

Modra deklica se je zažgala pred sodiščem

V Iranu je veliko ljubiteljic nogometa. Foto: Reuters V nedeljo je predsednik Fife Gianni Infantino dejal, da je dobil zagotovila Irana, da bodo tudi ženske smele na ogled tekme. Vse odkar je umrla 30-letna nogometna navijačica Sahar Hodajari, so veliki pritiski in pozivi na Fifo, naj izključi Iran iz mednarodne zveze. Hodajarijeva se je protestno zažgala pred sodiščem, na katerem so ji sodili zaradi nedovoljenega vstopa na nogometni stadion. Grozilo ji je od šest mesecev do dve leti zapora.

Hodajarijeva je 10. septembra umrla zaradi opeklin. Znana je bila tudi pod vzdevkom Modra deklica, saj je bila navijačica teheranskega nogometnega kluba Esteghlal, ki ga krasijo modri dresi.

Iranskim ženskam je prepovedan vstop na stadione vse od islamske revolucije leta 1979, religiozni vodje pa se izgovarjajo, da morajo "ženske ščititi pred moško atmosfero in pogledom na napol gole moške".