Favorita z zmagama začela polfinale 1. SFL

S tekmama v Mariboru in Rogaški Slatini se je začel polfinale 1. slovenske futsal lige. Vodilni ekipi po rednem delu Dobovec Pivovarna Kozel in FutureNet Maribor sta izkoristili prednost domačega terena in povedli 1:0 v zmagah. Polfinale se bo nadaljeval v petek.

Dobovec je doma s 5:0 premagal Siliko, 4:0 je bilo po prvem polčasu, v katerem je zablestel Kristijan Postružin, ki je v vrhniško mrežo pospravil dve žogi. Piko na i so prispevali še Rok Mordej, Alen Fetić in Kristjan Čujec. Dobovec je dokazal, da mu ne škodi niti to, da v zadnjih dveh tednih ni odigral tekme.

Mariborčani pa so bili s 6:5 boljši od Litije. Povedli so gostitelji, zaslužen je bil Teo Turk, Staš Kazič pa je poskrbel za izenačenje - prvo in zadnje na tekmi, v 15. minuti je bilo 1:1. Sledilo je pet žog (po en gol sta prispevala Miloš Stojković in Uroš Kroflič, Teo Turk dva, Timi Debeljak pa avtogol) v mreži Litijanov in vodstvo 6:1, tekla je 29. minuta. Gostje so do 40. minute popravili umetniški vtis in prišli na 6:5, ko so zadeli so David Lah, Timotej Debeljak, Denis Ramić in Gašper Vrhovec.