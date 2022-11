Šimundži "le" tolažilna nagrada, nesrečen konec za slovenska legionarja

Znan je končni vrstni red v osmih skupinah lige Europa. Ante Šimundža je z bolgarskim prvakom Ludogorcem gostoval na Olimpicu. kjer je z 1:3 klonil proti Romi, ki jo vodi portugalski trenerski velikan Jose Mourinho, in bo tako evropsko sezono s svojim klubom nadaljeval v konferenčni ligi. Nino Žugelj se je ob porazu Bodö/Glimt proti nizozemskemu PSV-ju vpisal med strelce. Nesrečno pa sta tekmovanje sklenila Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sta s Sturmom iz Gradca dosegla enako število točk kot zmagovalec skupine Midtjylland, a končala z nastopi v evropskih tekmovanjih.

Po skupinskem delu evropske lige so podobno kot v ligi prvakov evropsko sezono sklenili le najslabše uvrščeni klubi. Zmagovalci osmih skupin so si zagotovili neposredno uvrstitev v osmino finala, drugouvrščene klube pa čakajo kvalifikacije za osmino finala, svojevrstna šestnajstina finala, v katerih jih čakajo zelo zahtevni tekmeci, tretjeuvrščene ekipe skupinskega dela lige prvakov, med katerimi ne manjka velikanov (Barcelona, Juventus, Sevilla, Ajax …). Zato je bilo danes v boju za prvo mesto še kako napeto. Tretjeuvrščeni klubi skupinskega dela evropske lige tudi še niso končali evropske sezone. Spomladi jih čakajo kvalifikacije za osmino finala konferenčne lige. Žreb bo na sporedu v ponedeljek ob 13. uri v Nyonu.

V kvalifikacijah za osmino finala lige Europa bo igralo osem tretjeuvrščenih ekip lige prvakov: Salzburg (Benjamin Šeško), Šahtar Doneck, Sevilla, Juventus, Ajax, Bayer Leverkusen, Barcelona, Sporting Lizbona.

Šimundža v konferenčno ligo

V skupini C evropske lige, kjer je že znan zmagovalec (Betis iz Seville), je bil v ospredju boj za drugo mesto. Na Olimpicu sta se v večnem mestu spopadla Roma in Ludogorec. Zasedba Anteja Šimundže po zmagi na prvi tekmi v Razgradu (2:1), tokrat ni pripravila presenečenja in klonila z 1:3, s tem pa je tekmovanje sklenila na tretjem mestu in bo evropsko sezono nadaljevala v konferenčni ligi, kjer je lani nastopal z Muro. Slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki je bil v začetku sezone tik pred prestopom k norveškemu Lillestromu, ni na seznamu kandidatov za evropske tekme Ludogorca, tako da ni kandidiral za spektakel na Olimpijskem stadionu v Rimu.

Tomi Horvat (na sredini) je s Sturmom končal z nastopi v Evropi v tej sezoni. Foto: Reuters

Nesrečno je tekmovanje na četrtem mestu skupine F končal Sturm Gradec, ki je v zadnjem krogu gostoval na Danskem pri Midtjyllandu in klonil z 0:2. Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat, ki sta igrala celo tekmo, sta doživela drugi poraz, hkrati pa je Feyenoord premagal Lazio, zato je skupina F postregla z nenavadnim razpletom, saj so vsi štirje klubi končali ligaški del z osmimi točkami. V tem primeru je odločila razlika v zadetkih, po kateri pa so avstrijski podprvaki potegnili najkrajšo (-6). Zlasti zaradi hudega poraza v Rotterdamu (0:6). Na tekmi na Danskem je sicer sodil Matej Jug.

V skupini B je Fenerbahče Mihe Zajca zadržal prvo mesto in si priboril direktno vstopnico za osmino finala, potem ko je zmagal na gostovanju na Poljskem, kjer domače tekme igra Dynamo iz Kijeva. Mladi slovenski reprezentant Nino Žugelj se je ob porazu norveškega prvaka Bodö/Glimt proti PSV Eindhovnu v sodnikovem podaljšku vpisal pod edini zadetek norveške ekipe, ki bo sezono nadaljevala v konferenčni ligi.

1-3! NINO ZUGELJ!



Så kommer reduseringen for Glimt. Det er nok for sent, men det hjelper på! pic.twitter.com/QQkWKEGCvy — FK Bodø/Glimt (@Glimt) September 11, 2022

Manchester United v dodatne boje

Nogometaši Manchester Uniteda so v skupini E v zadnjem krogu premagali španski Real Sociedad z 1:0, a vseeno v izločilne boje napredovali z drugega mesta. S tem bodo februarja v šestnajstini finala igrali z eno od tretjeuvrščenih ekip iz skupinskega dela elitne lige prvakov. V skupini E je bilo vprašanje le, kdo bo osvojil prvo mesto in si prislužil neposredno pot v osmino finala. To je kljub minimalnemu porazu uspelo Real Sociedadu, ki je za voljo boljše gol razlike končal na prvem mestu. Drugo mesto je pripadlo Unitedu, za katerega je edini zadetek dosegel Alejandro Garnacho v 17. minuti.

V tej skupini bo Šerif iz Tiraspola nadaljeval sezono v izločilnih bojih konferenčne lige. Moldavci so zmagali z 1:0 proti Omonii iz Limassola, pri katerih Tima Matavža ni bilo v kadru.