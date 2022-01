Srb, ki je spravil v bes navijače Fiorentine, že v Torinu

Mladi nogometni zvezdnik Dušan Vlahović si je z izvrstnimi predstavami v serie A prislužil veliko zanimanje evropskih velikanov. Zanj sta se zanimala tudi londonska kluba Arsenal in Tottenham, a se je 21-letni Srb odločil ostati na Apeninskem polotoku. Kariero bo kot kaže nadaljeval pri Juventusu.

Here’s Dusan Vlahović set to undergo his medical as new Juventus player. Top deal for €70m plus €5m add ons, €7m per season to the player. 🏁 #Vlahovic



Official statement now ready. Shirt number expected, 28. 🇷🇸



⤵️🎥 @romeoagrestipic.twitter.com/oFnCA8Rfds