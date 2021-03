Nekdanji legendarni nogometaš Crvene Zvezde in reprezentance Jugoslavije Dragan Piksi Stojković je danes tudi uradno postal novi selektor Srbije, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Danes je s tamkajšnjo nogometno zvezo podpisal triletno sodelovanje in nasledil je Ljubišo Tumbakovića, ki se s Srbijo ni uvrstil na evropsko prvenstvo.

Stojković bo reprezentanco vodil do leta 2024 oziroma do konca kvalifikacij za EP 2024. "Presrečen in ponosen sem, Ni večje časti, kot biti selektor reprezentance svoje države. Zavedam se odgovornosti, ki jo prevzemam, a tudi svojih kvalitet, kakovosti svojih sodelavcev in velikega potenciala, ki ga ima naša reprezentanca," je ob podpisu pogodbe povedal nekdanji nogometaš in dejal, da čuti tudi široko podporo javnosti

Prva naloga bodo kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2022 in napovedal, da ima Srbija možnosti za preboj, a od nogometašev pričakuje, da so pripravljeni "umreti za reprezentančni dres, grb in himno države". "Prišli bodo tudi težki trenutki, ko bomo najbolj potrebovali enotnost, zaupanje in optimizem, da bo že na naslednji tekmi bolje."

Nekdanji nogometni zvezdnik Stojković je ob Crveni zvezdi igral še za Radnički Niš, Marseille, Verono in Nagoyo, na 84 tekmah pa je oblekel modri dres nekdanje Jugoslavije. Kot trener je vodil kitajski Guangzhou City in japonsko Nagoyo, kjer je sicer končal igralsko pot.