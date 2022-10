"Če so petki ti, ki nam prinašajo srečo in točke, bomo prosili, da igramo do konca sezone vse tekme ob petkih," se je po visoki zmagi s 5:1 nad Gorico v 15. krogu prve lige lahko šalil trener Domžal Simon Rožman.

Domžale iz kroga v krog igrajo bolje. Na prvo zmago sezone so čakali do četrtega kroga, zdaj so pet zaporednih tekem brez poraza. Po zmagi v Mariboru s 3:0 so v petek v 15. krogu navdušili še z zmago s kar 5:1 nad Gorico. S petimi zmagami, šestimi remiji in štirimi porazi so na petem mestu prvenstvene lestvice. S tekmo več na primer štiri točke pred Mariborom. Trener Simon Rožman je tako potreboval le nekaj časa, da je številne mlade upe sestavil v izvrstno moštvo. Prva enajsterica je bil ob zmagi nad Gorico v povprečju stara vsega 21,7 leta.

Simon Rožman Foto: Grega Valančič/Sportida "Ogromno dela smo opravili in uspešno nadgradili rezultat iz Maribora. Tekma je bila zahtevna, končni rezultat pa ni ravno realen kazalnik tega. V prvem polčasu je bilo na obeh straneh vse pod nadzorom. Ni bilo izrazitih priložnosti, a imeli smo dvojno prednost. Vedeli smo, da se bo Gorica morala odpreti in iskati preobrat. Vesel sem, na kakšen način smo odigrali dvoboj. Doseči pet zadetkov ni lahko, zato sem glede na vse težave izjemno zadovoljen. Po drugi strani vsa ta mladost izkorišča svoj potencial in mislim, da je to pot trdega dela tudi za v prihodnje," je po zmagi dejal Rožman. Mladi dobivajo več priložnosti tudi zaradi poškodb.

Srebrnič: Zaslužili smo si negativno oceno

Miran Srebrnič Foto: Grega Valančič/Sportida Gorica po osmem porazu v sezoni ostaja na predzadnjem mestu prve lige. "Tekmo smo sicer začeli dobro, bili močnejši v posesti, ampak sta nas presekala gol iz prekinitve in drugi zadetek po naši izgubljeni žogi. Zaostanek ob polčasu je pustil posledice," je po tekmi razmišljal trener Miran Srebrnič. "Jezi me, ker ni isto izgubiti s 3:1 ali 5:1. Treba je držati red, tudi takrat, ko stopiš višje. Prejeti zadetki so bili prelahki. Danes smo si brez dvoma zaslužili negativno oceno. Sicer se vidi, da znamo igrati, a moramo biti bolj čvrsti v duelih."

To je bila druga petkova tekma Domžal v sezoni in obe so zmagali (proti Radomljam s 3:1. Tudi v naslednjem krogu pa igrajo v petek, a bo nasprotnik mnogo težji – drugouvrščeni Koper, ki jih je avgusta premagal z 2:0. "Vedno se moraš najprej poveseliti, šele nato pride na vrsto vse preostalo. Tekma z Gorico je bila izjemno pomembna predvsem zaradi tega, kaj je bilo in kaj nas še čaka. Če so petki ti, ki nam prinašajo srečo in točke, bomo pač prosili, da igramo do konca sezone vse tekme ob petkih," se je pošalil Rožman.