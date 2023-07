Simon Rožman opozarja

Čeprav je Simon Rožman letos dopolnil komaj 40 let, že nekaj časa spada med najbolj uveljavljene slovenske nogometne stratege. Resda mu v zadnjih sezonah na Štajerskem, kjer je vodil Maribor in Celje, ni šlo vse po načrtih, a si je okrepil samozavest v zadnji sezoni, ko je pomlajeno in neizkušeno zasedbo Domžal popeljal v Evropo. To je bila velika nagrada za igralce, ki komaj čakajo na prvo evropsko dejanje. Danes bodo v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo gostili Balzan, na papirju avtsajderja z Malte.

Balkanski Balzan predstavlja neznanko

Domžalčani so si zagotovili Evropo "pet minut pred dvanajsto" z obilno pomočjo Mure. Foto: Nik Moder/Sportida "Pred nami je velik izziv. Težko je v štirih tednih sestaviti zgodbo, ki bi bila konkurenčna v Evropi. Mlado moštvo ima v smislu evropskih izkušenj našo pomoč, pomoč strokovnega kadra, ki ve, kaj Evropa je. Zaradi tega se že od prvega dne obnašamo v tej smeri. Moramo paziti, da ne bi v preveliki želji izgoreli," Rožmana skrbi le to, da ne bi mladi varovanci, ki so pred evropsko premiero izredno motivirani, izgoreli v preveliki želji.

Vesel je, da lahko računa na najmočnejšo zasedbo. Seznam s poškodovanimi igralci je prazen, tako da bodo Domžale, ki vstopajo v današnje srečanje kot favorit, obenem pa bodo računale še na prednost domačega igrišča, zaigrale z vsemi orožji.

Tekmec Balzan predstavlja določeno neznanko. Klub je v poletnem prestopnem roku pripeljal kar nekaj novih igralcev. Že dolgo ni igral prvenstvenih tekem, v ekipi pa ne manjka igralcev iz Srbije in Črne gore, nekaj je tudi Južnoameričanov, kar bi lahko otežilo delo Rožmanovi četi.

Zeni Husmani in Simon Rožman sodelujeta že vrsto let. Foto: Vid Ponikvar

Kapetan Domžal Zeni Husmani prihaja iz Severne Makedonije in ima za razliko od večine soigralcev veliko izkušenj z igranjem v Evropi. "Balzan igra malce počasnejši nogomet od nas. Tako bodo protinapadi zelo lepa priložnost za doseči zadetek, saj imamo v ospredju hitre igralce," je izpostavil enega izmed receptov, kako si zagotoviti želeno prednost pred povratnim srečanjem. Zadovoljila bi ga le domača zmaga, nadaljevanje zmagovitega niza proti klubu iz Malte, katerega so dvakratni slovenski prvaki dvakrat premagali že leta 2019.

Tudi takrat je Domžale vodil strateg iz Štor. V Evropi je vodil že štiri klube. Bil je trener Celja, Domžal, Maribora in Rijeke, s katero je dosegel največji uspeh in z njo zaigral v skupinskem delu lige Europa.

Domžalčani so leta 2019 presenetili Freiburg. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Izkazal pa se je tudi z Domžalčani, s katerimi je pred šestimi leti senzacionalno izločil nemškega bundesligaša iz Freiburga in se nato prebil v zaključni play-off za preboj v skupinski del, tam v prvi tekmi namučil poznejšega finalista Marseilla in z njim remiziral v prijetno polnih Stožicah (1:1), nato pa na Velodromu po tem, ko je Jure Balkovec pri 0:0 zatresel vratnico, le občutil moč nekdanjih evropskih prvakov in izpadel (0:3).

Zadnjič je vodil Domžale na Švedskem

Domžale so leta 2019 namučile Malmö. Na Švedskem so povedle z 1:0, nato pa izgubile z 2:3. Foto: Reuters Rožman je po tem na klopi Domžal vztrajal še dve sezoni, v katerih je številnim igralcem omogočil prodajo v boljše klube, obenem pa uveljavil kar nekaj mladih nogometašev. V Evropi je dvakrat ostal za las prekratek, da bi se lahko pohvalil z novim odmevnim uspehom.

Ruska Ufa je po zaslugi Bojana Jokića v izdihljajih povratnega srečanja spravila v solze Domžalčane leta 2018, prihodnje leto pa so Domžalčani po viteškem boju (2:2 in 2:3) izpadli proti Malmöju. Na Švedskem je tako 1. avgusta 2019 Rožman zadnjič vodil Domžalčane na evropski tekmi. Pred srečanjem s švedskim klubom, pri katerem je pred davnimi leti igral sloviti Zlatan Ibrahimović, pa je izločil ravno malteški Balzan. Doma je bilo 1:0, v gosteh 4:3.

To je začetna enajsterica Domžal z domače tekme proti Balzanu (1:0), odigrane pred štirimi leti. V tako kratkem času je igralski kader doživel korenite spremembe. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Današnji dvoboj med Domžalami in Balzanom se bo začel ob 19. uri. Tako bo stadion ob Kamniški Bistrici po dveh letih znova gostil evropsko tekmo. Povratna tekma bo v torek, 18. julija.