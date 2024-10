Pomembna tekma za slovenske nogometašice

Avstrijke so v vlogi favoritinj, nenazadnje so leta 2017 igrale v polfinalu EP. Na lestvici Mednarodne nogometne zveze so 17., Slovenija, ki je v tem koledarskem letu odigrala osem tekem ter sedemkrat zmagala in enkrat izgubila, je 40.

"Avstrija premore zelo kakovostne posameznice, ki igrajo v zelo močnih klubih. Avstrija je na teh dveh tekmah proti Sloveniji absolutni favorit, saj prihaja v ta del kvalifikacij iz lige A. To nam ne sme pokvariti naših načrtov. Vemo, kdo je favorit, mi pa se moramo temu postaviti po robu. Verjamem v punce. Neobremenjeno gremo v tekmo, a z obilo zanosa, borbe, energije, da iztržimo najboljši možni izid," je povedal Kolman.

Zmagovalca obračuna med Avstrijo in Slovenijo, povratna tekma bo 29. oktobra ob 18. uri v Riedu, v drugem krogu "play-offa" čaka boljši iz obračuna med Romunijo (44. na svetu) in Poljsko (32.).

Švica bo 14. EP gostila med 2. in 27. julijem 2025. Na prvenstvu bo tekmovalo 16 ekip, sedem mest pa je še na voljo. Za teh sedem pozicij se v dodatnih kvalifikacijah bori 28 reprezentanc. Prvi krog bo med 23. in 29. oktobrom, drugi krog pa med 27. novembrom in 3. decembrom.